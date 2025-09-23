Đau nhức xương khớp nên uống thuốc hay bôi ngoài da?

Tôi mua thuốc trị đau nhức xương khớp, có khi họ bán thuốc bôi hoặc dán, uống. Có sự khác biệt gì về công dụng và mức độ an toàn của những loại này? (Trung Dũng, Tiền Giang)

Trả lời:

Thuốc bôi hay dán ngoài da và thuốc uống đều an toàn nếu người bệnh không bị dị ứng với các thành phần của thuốc hoặc có các bệnh lý đặc biệt, dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tùy vào nguyên nhân gây đau, mức độ sưng viêm, vị trí đau, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc bôi hoặc dán, thuốc uống hoặc kết hợp cả hai.

Thuốc bôi, dán ngoài da thường được sử dụng cho các trường hợp đau nhẹ, khu trú. Trường hợp đau nặng và có các bệnh lý nền gây ảnh hưởng đến sử dụng thuốc đường toàn thân, có thể phối hợp thuốc bôi, dán với thuốc đường uống.

Ưu điểm của thuốc bôi, dán ngoài da là tác động vào vị trí tổn thương qua da, không đi qua đường tiêu hóa. Do đó, nguy cơ thẩm thấu và ảnh hưởng lên các cơ quan khác trong cơ thể như dạ dày, gan, thận, tim, mạch máu... rất thấp. Khi sử dụng, người bệnh cần tránh bôi lên vết thương hở hoặc những vị trí nghi ngờ nhiễm trùng.

Người bị đau nặng, đau lan tỏa, vị trí đau nằm sâu dưới da như xương, khớp, cần dùng thuốc đường toàn thân. Khi sử dụng đường uống, các thuốc đau nhức xương khớp sẽ phân giải và hấp thu vào máu, đi khắp cơ thể. Nhược điểm của phương pháp này là có thể gây ra tác dụng phụ toàn thân và tác động đến các cơ quan khác trong cơ thể, gây viêm loét dạ dày, trào ngược, suy giảm chức năng gan thận...

Bác sĩ Hải giải thích kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu phải thường xuyên dùng thuốc đau nhức xương khớp, bạn nên đi khám để bác sĩ kiểm tra và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết như siêu âm, chụp X-quang, MRI 3 Tesla, CT 1975 lát cắt... Đau nhức xương khớp thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, bệnh gout... Đây đều là những bệnh lý có thể làm suy giảm chức năng vận động của người bệnh nếu không được điều trị kịp thời.

ThS.BS.CKI Phạm Hoàng Hải

Đơn vị Nội Cơ xương khớp

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7