Dấu hiệu trên da, móng cảnh báo viêm gan C

Virus viêm gan C gây tổn thương gan, tích tụ chất bilirubin khiến da vàng, ảnh hưởng đến quá trình đông máu, dễ hình thành vết bầm.

Viêm gan C ảnh hưởng nhiều nhất đến gan nhưng cũng có thể gây ra các vấn đề ở các bộ phận khác, bao gồm cả da, móng, thay đổi trên tóc. Hầu hết người nhiễm virus viêm gan C phát hiện ở giai đoạn muộn do bệnh thường không biểu hiện sớm. Dưới đây là một số dấu hiệu trên da, tóc cảnh báo virus viêm gan C đang gây tổn thương gan.

Da dễ bầm tím, chảy máu: Gan sản xuất những chất giúp máu đông. Khi gan bị tổn thương, khả năng sản xuất các yếu tố này suy giảm dẫn đến dễ chảy máu và khó cầm máu, hình thành vết bầm.

Ngón tay chuyển màu: Móng tay người bệnh viêm gan C có thể chuyển sang màu xanh nâu hoặc vàng. Do gan tổn thương làm tích tụ bilirubin, thiếu oxy hoặc lưu lượng máu chậm lại. Bệnh cũng có thể gây ra móng tay màu nâu kèm các đường sọc nâu, có liên quan đến sự thay đổi của các sắc tố trong gan do tổn thương.

Móng tay Terry: Móng tay màu trắng đục với các đường màu hồng hoặc nâu đỏ ở đỉnh có thể là dấu hiệu viêm gan C tiến triển xơ gan.

Ban đỏ hoại tử: Tình trạng da ít gặp này có thể là dấu hiệu sớm của nhiễm virus viêm gan C. Nó gây ra các mảng da trên bàn chân hoặc bàn tay trông giống như vẩy nến. Người bệnh có thể nhận thấy các ban xuất huyết đỏ hoặc tím trên da do viêm mạch bạch cầu, có cảm giác đau, ngứa.

Da phù nề: Tích tụ dịch trong cơ thể cũng khiến chân, bàn chân hoặc mắt cá chân thường xuyên sưng phù, một số trường hợp đi kèm da chân đỏ, kích ứng. Tuy ít xảy ra hơn nhưng tay và mặt cũng có thể sưng, làm tăng nguy cơ loét và nhiễm trùng. Người bệnh nên ăn ít muối và dùng thuốc lợi tiểu theo hướng dẫn của bác sĩ để cơ thể đào thải nước, giảm phù.

Ngứa: Virus viêm gan C khiến gan tổn thương, từ đó các độc tố tích tụ trong máu và dẫn đến vàng da, ngứa. Người bệnh có thể bị ngứa ở da tay, chân hoặc khắp cơ thể. Để giảm ngứa, người bệnh có thể tắm nước bột yến mạch, kem dưỡng ẩm, uống thuốc kháng histamine theo chỉ định, dùng kem cortisone...

Vàng da: Virus viêm gan C gây vàng da và lòng trắng mắt có màu vàng. Điều này xảy ra khi gan không hoạt động tốt, ảnh hưởng đến quá trình phân hủy chất hóa học bilirubin. Nếu quá nhiều bilirubin tích tụ trong máu, da sẽ chuyển vàng. Vàng da có thể xuất hiện ngay sau khi người bệnh nhiễm virus viêm gan C nhưng cũng có thể sau nhiều năm, khi bệnh tiến triển viêm gan, xơ gan.

Bệnh Porphyria Cutanea Tarda (PCT): Virus viêm gan C ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của gan, khiến các protein gọi là porphyrin tích tụ trong gan, sau đó di chuyển vào máu và đến da, hình thành các mụn nước. Những mụn nước này thường khiến người bệnh đau đớn và làm mỏng da, hình thành sẹo.

Mề đay: Người bệnh viêm gan thường sưng, ngứa, nổi mề đay. Không giống như phản ứng dị ứng, mề đay liên quan đến viêm gan C có thể kéo dài hơn vài giờ và để lại vết ố màu nâu.

Anh Chi (Theo WebMD)