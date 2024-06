Dấu hiệu thiếu canxi ở phụ nữ

Phái đẹp thiếu canxi có thể gặp một số triệu chứng như đau nhức răng, móng tay giòn, co thắt cơ, mệt mỏi, triệu chứng tiền kinh nguyệt gây khó chịu.

Phụ nữ nhiều lứa tuổi, nhất là khi mãn kinh, cần nạp đủ canxi để duy trì nhiều chức năng trong cơ thể. Giai đoạn trưởng thành cần khoảng 800 mg canxi một ngày, từ 51 tuổi trở lên là 1.000 mg một ngày. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, mức canxi cần thiết khoảng 1.000-1.200 mg một ngày.

Sự thiếu hụt có thể gây ra những ảnh hưởng lan rộng, bao gồm cả cơ, xương, răng cũng như sức khỏe tâm thần. Dưới đây là một số biểu hiện thiếu khoáng chất này thường gặp.

Hội chứng tiền kinh nguyệt

Hạ canxi máu dẫn đến các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS) nghiêm trọng và có nguy cơ gây rối loạn nội tiết tố. PMS bao gồm các triệu chứng như đau đầu, đau bụng, thay đổi về tâm trạng, cảm xúc... xuất hiện trước ngày hành kinh.

Đau nhức răng

Canxi rất quan trọng đối với xương, răng. Nếu mức canxi giảm xuống có thể xuất hiện dấu hiệu đau nhức răng. Lượng canxi thấp cũng có nguy cơ gây bệnh nha chu cao hơn dù đã giữ vệ sinh răng miệng tốt.

Co thắt, đau cơ

Canxi cần thiết cho chức năng hoạt động của cơ, chủ yếu là co bóp, thư giãn. Thiếu khoáng chất này có thể gây yếu cơ, hay co giật, chuột rút, co thắt cơ, rất đau đớn và khó chịu. Phái đẹp không nhận đủ canxi kéo dài làm xương yếu, tăng nguy cơ gãy, loãng xương.

Móng tay giòn

Móng tay giòn là dấu hiệu của lượng canxi trong cơ thể thấp. Chúng trở nên yếu, nhợt nhạt, dễ giòn gãy hay tổn thương. Phái nữ nên chú ý đến thay đổi ở móng và bổ sung thực phẩm giàu canxi vào chế độ ăn uống.

Mệt mỏi

Thiếu canxi dẫn đến hao hụt mức năng lượng ngay cả ở người ngủ đủ giấc. Canxi chủ yếu tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, nếu hàm lượng không đủ có thể dẫn đến mệt mỏi kéo dài. Tình trạng này cũng có thể kèm theo chóng mặt, choáng váng, sương mù não (đặc trưng bởi thiếu tập trung, hay quên, nhầm lẫn).

Lượng canxi thấp ở phái đẹp thường do một số yếu tố gây ra, bao gồm ăn ít thực phẩm giàu canxi, thiếu vitamin D (làm giảm khả năng hấp thụ canxi), thay đổi nội tiết tố như trong thời kỳ mãn kinh. Các bệnh lý như suy tuyến cận giáp, bệnh thận mạn tính cũng có thể là yếu tố nguy cơ. Lối sống kém lành mạnh như tiêu thụ nhiều caffeine hoặc rượu, tác dụng phụ của thuốc góp phần gây thiếu hụt.

Mang thai và cho con bú làm tăng nhu cầu canxi, có khả năng dẫn đến thiếu nếu lượng tiêu thụ không đáp ứng đủ. Phụ nữ cần đảm bảo đủ lượng canxi thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung theo tư vấn của bác sĩ để duy trì sức khỏe tổng thể.

Thực phẩm giàu canxi gồm sữa, phô mai, sữa chua, sữa có nguồn gốc thực vật (sữa hạnh nhân, đậu nành hoặc gạo), nước trái cây tăng cường. Các loại rau lá xanh (cải xoăn, bông cải xanh, cải chíp), đậu phụ, hạnh nhân, hạt vừng, cá có xương (cá mòi, cá hồi) cũng chứa chất dinh dưỡng này.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)