5 nhóm thực phẩm phụ nữ sau mãn kinh nên ăn

Phụ nữ sau mãn kinh ưu tiên thực phẩm giàu canxi, vitamin D để khỏe xương khớp; axit béo omega-3, phytoestrogen có tác dụng phòng ngừa bệnh tim, cải thiện tinh thần.

Mãn kinh là giai đoạn đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng trong cuộc đời phụ nữ, báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ sinh sản. Cùng với sự thay đổi nội tiết tố, nhu cầu dinh dưỡng trong và sau thời kỳ mãn kinh cũng có những khác biệt.

Khi cơ thể thích nghi với giai đoạn mới này, phái đẹp nên ưu tiên một số loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và tinh thần tổng thể. Dưới đây là 5 loại thiết yếu.

Thực phẩm giàu canxi

Sức khỏe của xương sau mãn kinh có thể suy giảm do nồng độ estrogen biến động khiến xương bị mất nhanh hơn. Thực phẩm giàu canxi hỗ trợ duy trì mật độ xương, ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương, mất xương.

Dưỡng chất này có nhiều trong các sản phẩm từ sữa như sữa, sữa chua, phô mai. Rau lá xanh như cải xoăn, bông cải xanh và cải chíp cũng đáp ứng nhu cầu canxi hàng ngày cho phái nữ.

Vitamin D

Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi và tăng cường sức khỏe xương, là dưỡng chất không thể thiếu đối với phụ nữ sau mãn kinh. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời kích thích cơ thể sản xuất vitamin D và một số nguồn thực phẩm cũng đóng góp đáng kể. Chúng bao gồm các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu; ngũ cốc, nước cam và các sản phẩm từ sữa.

Axit béo omega-3

Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn do thay đổi nội tiết tố. Axit béo omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, bao gồm giảm viêm, giảm mức chất béo trung tính, giảm huyết áp và cải thiện chức năng tim tổng thể.

Bổ sung thực phẩm giàu omega-3 trong chế độ ăn uống có thể giúp phái đẹp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhất là trong thời kỳ sau mãn kinh. Chất dinh dưỡng này có nhiều trong cá béo, hạt óc chó, hạt lanh và hạt chia.

Chất xơ

Sự thay đổi nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, đường ruột, làm tăng nguy cơ táo bón cũng như các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Thực phẩm giàu chất xơ có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại đậu, hạt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, phái đẹp nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày.

Thực phẩm giàu phytoestrogen

Phytoestrogen là các hợp chất thực vật có tác dụng gần giống estrogen trong cơ thể, mang lại lợi ích tiềm năng cho phụ nữ đang trải qua sự thiếu hụt hormone sau mãn kinh.

Thực phẩm giàu phytoestrogen bao gồm đậu nành, đậu phụ, đậu tempeh, hạt lanh, hạt vừng và các loại đậu. Chúng cũng có tác dụng giảm các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, thay đổi tâm trạng, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tổng thể.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Health Shots)