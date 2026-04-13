Dấu hiệu nào tổn thương phổi ở người không hút thuốc lá?

Ba tôi không hút thuốc, gần đây hay ho buổi sáng, mệt nhẹ, bác sĩ chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính? Dấu hiệu nào phổi tổn thương ở người không hút thuốc lá? (Hoài Vy, Hà Nội)

Trả lời:

Hút thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh lý hô hấp. Tuy nhiên, nhiều người không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh phổi. Khói bụi, khí thải, chất ô nhiễm có thể gây viêm, tổn thương phổi kéo dài. Việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động, môi trường nhiều bụi hoặc hóa chất trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ mắc bụi phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh phổi kẽ hay xơ phổi.

Tổn thương phổi không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Một số trường hợp có triệu chứng nhẹ, dễ nhầm với cảm cúm thông thường nhưng kéo dài hơn bình thường. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cảm thấy khó thở nhẹ khi gắng sức như leo cầu thang hoặc vận động, kèm theo cảm giác nhanh mệt hơn trước. Một số trường hợp ho kéo dài, cảm giác nặng ngực hoặc tức ngực nhẹ cũng xuất hiện thoáng qua.

Khi bệnh tiến triển, biểu hiện có thể rõ rệt hơn như khó thở tăng dần, ho dai dẳng trong nhiều tuần, đau ngực khi hít sâu hoặc mệt mỏi kéo dài. Một số trường hợp có thể sụt cân hoặc ho ra máu. Đây là những dấu hiệu cần được khám sớm để xác định nguyên nhân, kể cả ở những người không hút thuốc.

Để bảo vệ phổi, mỗi người cần tránh thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất, ô nhiễm không khí, yếu tố kích thích đường hô hấp. Người làm việc trong môi trường nhiều bụi, hóa chất cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp.

Duy trì vận động đều đặn và chế độ ăn hợp lý giúp cải thiện chức năng hô hấp và tăng sức đề kháng. Người có triệu chứng như ho kéo dài, khó thở khi gắng sức, nặng ngực nên đi khám sớm. Thăm khám có thể bao gồm chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính, đo chức năng hô hấp hoặc các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân. Ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng, người có yếu tố nguy cơ cũng nên kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

ThS.BS Nguyễn Thạc Dũng

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh