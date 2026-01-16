Dấu hiệu hô hấp cảnh báo bệnh phổi

Khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, kèm ho hoặc đau ngực, có thể cho thấy phổi đang bị tổn thương, mắc bệnh lý và không đáp ứng đủ nhu cầu oxy của cơ thể.

Khó thở khi hoạt động thể chất như chạy hoặc leo cầu thang thường là hiện tượng bình thường do tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, khó thở xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân có thể cảnh báo chức năng phổi đang suy giảm.

Khó thở khi vận động hoặc nghỉ ngơi

Khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, làm các công việc đơn giản như mặc quần áo, đi lại trong nhà là dấu hiệu cảnh báo bất thường. Tình trạng này cho thấy hệ hô hấp hoặc tim mạch có thể không đáp ứng đủ nhu cầu oxy của cơ thể, người bệnh nên đi khám.

Ho mạn tính kèm khó thở

Ho là phản xạ tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ bụi bẩn, chất nhầy và vi khuẩn ra khỏi đường hô hấp. Tuy nhiên, ho kéo dài trên vài tuần, đặc biệt khi kèm theo khó thở, có thể liên quan đến các bệnh lý tiềm ẩn như hen suyễn, viêm phế quản mạn, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc bệnh phổi mạn tính. Người bệnh không nên chủ quan với triệu chứng này.

Đau ngực khi hít thở sâu

Cảm giác đau, tức hoặc khó chịu ở ngực khi hít sâu có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề ở phổi, tim hoặc các mô xung quanh lồng ngực. Triệu chứng này cho thấy hệ hô hấp hoặc tim mạch đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể và cần được kiểm tra y tế.

Thở khò khè

Tiếng thở khò khè, đặc biệt rõ khi thở ra, thường là biểu hiện của tình trạng tắc nghẽn hoặc viêm đường thở. Đây là dấu hiệu thường gặp ở người mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc các bệnh lý phổi khác.

Ngoài bệnh lý phổi, khó thở còn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như:

Thiếu máu: Số lượng hồng cầu giảm làm hạn chế khả năng vận chuyển oxy

Béo phì: Cân nặng dư thừa làm tăng áp lực lên tim và phổi.

Lo âu, cơn hoảng loạn: Các tình trạng này gây ra cảm giác hụt hơi kèm theo mất ngủ, chán ăn.

Dị ứng: Viêm đường hô hấp làm cản trở luồng không khí.

Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc có thể gây khó thở trong quá trình sử dụng.

Khi xuất hiện khó thở, người bệnh có thể áp dụng kỹ thuật thở mím môi bằng cách hít vào chậm qua mũi và thở ra từ từ qua môi mím lại. Đồng thời, thay đổi tư thế ngồi thẳng hoặc tựa lưng vào tường giúp mở rộng lồng ngực, làm dịu đường thở và hỗ trợ hô hấp hiệu quả hơn. Những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, không thay thế cho việc điều trị y tế.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)