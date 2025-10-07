Dấu hiệu đau đầu nên đi khám

Người bị đau đầu đột ngột kèm yếu liệt, méo miệng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thần kinh nghiêm trọng, cần kiểm tra.

ThS.BS Lê Thế Phi, khoa Thần kinh Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đau đầu thường gặp nhưng không phải lúc nào cũng lành tính. Phần lớn các cơn đau do căng thẳng, mất ngủ, thay đổi thời tiết, sử dụng chất kích thích. Chính vì vậy, nhiều người thường chủ quan, tự mua thuốc giảm đau để cắt cơn mà không đi khám.

Bác sĩ Phi chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy cơn đau đầu nguy hiểm, cần chẩn đoán chính xác nguyên nhân, điều trị kịp thời ngăn ngừa biến chứng.

Người bệnh cần đi khám ngay khi đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội, bất thường so với những cơn đau trước đó. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vỡ phình động mạch não hoặc một số loại tai biến mạch máu não khác. Đau đầu kèm theo sốt cao, buồn nôn, nôn... có thể do viêm màng não hay các bệnh lý nhiễm trùng khác ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Trong những trường hợp này, nếu chậm trễ, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng cao.

Đau đầu kèm theo yếu hoặc liệt tay, chân, méo miệng, tê bì nửa người, rối loạn ngôn ngữ, nhìn mờ, nhìn đôi có thể cảnh báo thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ. Người bệnh không nên chờ đợi cơn đau tự hết, thay vào đó nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh và đơn vị đột quỵ để được can thiệp kịp thời.

Đau đầu kéo dài nhiều ngày, không giảm dù đã dùng thuốc hoặc tái diễn thường xuyên cũng là dấu hiệu cần lưu ý. Cơn đau có thể liên quan đến khối u não, tăng áp lực nội sọ, rối loạn mạch máu não hay bệnh lý thần kinh mạn tính khác. Người bị đau đầu sau chấn thương, kể cả va chạm nhẹ cũng cần kiểm tra để loại trừ tụ máu trong não.

Bác sĩ khoa Thần kinh Đột quỵ khám cho người bệnh đau đầu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số nguyên nhân như đau nửa đầu (migraine), rối loạn tiền đình, thoái hóa cột sống cổ thường dẫn đến đau đầu kéo dài, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hằng ngày. Người bệnh thường mệt mỏi, giảm tập trung, suy giảm trí nhớ, giảm năng suất lao động.

Chẩn đoán đau đầu hiện nay dựa trên kết hợp khai thác bệnh sử, khám lâm sàng thần kinh và các xét nghiệm cận lâm sàng. Những phương pháp thường được chỉ định gồm xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh như CT, MRI, chụp mạch não DSA hoặc điện não đồ. Các kỹ thuật hiện đại này giúp bác sĩ phát hiện chính xác nguyên nhân, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Điều trị đau đầu hiện được cá thể hóa theo từng nguyên nhân. Trường hợp đau đầu do căng thẳng hoặc migraine, bác sĩ thường chỉ định thuốc đặc hiệu, hướng dẫn người bệnh thay đổi lối sống, duy trì giấc ngủ đều đặn, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập luyện thể chất. Khi cơn đau đầu liên quan đến bệnh lý mạch máu, khối u hay tổn thương cấu trúc não, người bệnh có thể cần can thiệp ngoại khoa.

Bên cạnh các phương pháp điều trị truyền thống, các kỹ thuật như phẫu thuật thần kinh dưới kính vi phẫu, can thiệp mạch não hay sử dụng thuốc thế hệ mới, góp phần giảm tần suất và mức độ cơn đau. Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) là phương pháp dùng xung điện từ tác động trực tiếp lên các vùng vỏ não liên quan đến cơn đau, không xâm lấn, mang lại hiệu quả cho bệnh nhân đau nửa đầu mạn tính hoặc không đáp ứng với thuốc.

Bác sĩ Phi khuyên người bệnh không nên coi đau đầu là triệu chứng đơn giản, không tự ý sử dụng thuốc giảm đau vì dễ gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán. Khi đau đầu có tính chất bất thường, kèm triệu chứng thần kinh, kéo dài nhiều ngày hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến công việc, học tập, người bệnh cần đi khám tại cơ sở y tế uy tín.

Linh Đặng