6 cách giảm đau đầu do căng thẳng cuối năm

Người bận rộn công việc cuối năm bị căng thẳng nên cố gắng ngủ đủ giấc, có thể dùng thuốc, điều trị bằng kích thích từ trường xuyên sọ theo chỉ định của bác sĩ.

Đau đầu do căng thẳng là tình trạng phổ biến, có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Triệu chứng khác nhau với mỗi người, điển hình như cơn đau âm ỉ hoặc có cảm giác như bị bóp chặt hai bên đầu, đau đầu cục bộ ở vùng trán, thái dương, giữa đỉnh đầu hoặc sau gáy, đau từng cơn hoặc đau nhói trong vài phút, có thể kéo dài vài giờ.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Trang, Đơn vị Thần kinh, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đau đầu do căng thẳng thường có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh, khắc phục sớm, tình trạng đau đầu do căng thẳng kéo dài ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ, sức khỏe. Người bị đau đầu do căng thẳng không nên chủ quan. Các triệu chứng nên cẩn trọng như cơn đau đầu dữ dội, kéo dài, lặp lại với cường độ tăng dần, xảy ra đột ngột, trở nặng trong thời gian ngắn hoặc đau đầu xuất hiện kèm theo các triệu chứng như sốt, cứng cổ, co giật, lú lẫn, ngất xỉu, hôn mê, tê yếu tay chân...

Bác sĩ Trang hướng dẫn một số cách giảm đau đầu do căng thẳng như sau:

Kiểm soát căng thẳng

Đây là biện pháp quan trọng, giúp giải quyết nguyên nhân gây ra cơn đau đầu do căng thẳng. Người bệnh nên duy trì thói quen thư giãn, tránh áp lực bằng cách cân đối công việc, đi dạo, đọc sách, nghe nhạc để mang lại lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần. Các bài tập yoga, ngồi thiền, massage, xông hơi, ngâm chân nước nóng... hỗ trợ thư giãn, giảm căng thẳng.

Bác sĩ khám phản xạ thần kinh cơ cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ, mất ngủ, rối loạn giấc ngủ có khả năng dẫn đến đau đầu căng thẳng. Người trưởng thành nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, đảm bảo chất lượng giấc ngủ ngon và sâu giấc suốt đêm.

Dùng thuốc theo chỉ định

Một số loại thuốc giảm đau thông thường không kê đơn có tác dụng kiểm soát triệu chứng đau đầu. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên dùng thuốc trong thời gian ngắn và theo chỉ định của bác sĩ, không lạm dụng hoặc tự ý sử dụng kéo dài các loại thuốc giảm đau.

Kích thích từ trường xuyên sọ

Phương pháp điều trị này không xâm lấn bằng cách tạo ra từ trường đủ mạnh và ngắn hạn, có thể xuyên qua da và sọ não. Kỹ thuật này giúp tạo ra những thay đổi về sóng điện và chức năng của mạng lưới thần kinh, từ đó thúc đẩy quá trình phục hồi hoặc điều chỉnh hoạt động thần kinh, kiểm soát đau đầu căng thẳng.

Kỹ thuật viên xác định điểm để kích thích từ trường xuyên sọ phù hợp cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Chế độ dinh dưỡng khoa học

Bữa ăn hàng ngày nên cân bằng các nhóm dưỡng chất quan trọng gồm bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A, C, nhóm B, E, các khoáng chất như kali, magie, canxi, chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm đau đầu. Uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày để tránh mất nước. Hạn chế hoặc tránh sử dụng rượu bia, chất kích thích thần kinh, thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều muối và chất bảo quản.

Vận động vừa sức

Các bài tập phù hợp sở thích mỗi người như đi bộ, đạp xe, đá banh, bóng chuyền... hỗ trợ thư giãn tinh thần, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu. Nhờ đó, người tập có thể tăng cường sức đề kháng và sức khỏe tổng thể, góp phần ngăn ngừa đau đầu.

Dựa trên kết quả khám lâm sàng, hỏi bệnh sử, bác sĩ chuyên khoa thần kinh có thể chẩn đoán tình trạng đau đầu do căng thẳng. Trường hợp người bệnh có kèm theo biểu hiện bất thường khác, bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm, chụp chiếu phù hợp như chụp CT 1975 lát cắt hoặc 768 lát cắt, chụp MRI 1,5-3 Tesla, xét nghiệm dịch não tủy, đo điện não, đo điện cơ, đo đa ký giấc ngủ... Từ đó, bác sĩ có chỉ định phương pháp và phác đồ điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Trang, người bệnh đau đầu căng thẳng có thể bổ sung các hoạt chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất lên não để ngăn đau đầu.

Trường Giang