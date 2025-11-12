Dấu hiệu cơ thể thiếu kẽm phụ nữ thường bỏ qua

Phụ nữ thiếu kẽm có thể bị tâm trạng thất thường, dễ cảm lạnh, suy giảm thị thực, chu kỳ kinh nguyệt không đều, rụng tóc nhiều.

Kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch, trí não, duy trì chức năng sinh sản, thị lực. Cơ thể không đủ kẽm có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo.

Rụng tóc và móng giòn

Khi thiếu kẽm, cơ thể khó phục hồi, sản sinh keratin - thành phần cấu tạo nên tóc, móng tay. Phái đẹp cũng dễ nhận thấy những đốm trắng nhỏ hoặc những đường gờ kỳ lạ trên móng tay.

Tâm trạng thất thường

Kẽm ảnh hưởng đến não bộ, cách cơ thể xử lý căng thẳng. Nồng độ kẽm thấp gây rối loạn hormone điều hòa tâm trạng, dẫn đến cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng, thậm chí là trầm cảm nhẹ.

Các vấn đề về da không thể chữa khỏi

Kẽm giúp chữa lành vết thương, sản sinh dầu, kiểm soát tình trạng viêm. Khi thiếu chất dinh dưỡng này, làn da có thể nổi mụn trứng cá dai dẳng, nứt nẻ, chảy máu hoặc phát ban trông giống như chàm. Kẽm đóng vai trò như "hàng rào bảo vệ da".

Kinh nguyệt không đều

Kẽm hỗ trợ cân bằng nội tiết tố. Khi thiếu kẽm, chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi thất thường, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Phụ nữ không mắc bệnh lý nhưng nhận thấy biểu hiện này nên kiểm tra nồng độ kẽm.

Thường xuyên cảm lạnh

Nếu bạn bị cảm lạnh liên tục hoặc vết thương lâu lành thì nguyên nhân có thể do thiếu kẽm. Các tế bào bạch cầu cần kẽm để thực hiện nhiệm vụ chống lại virus, vi khuẩn, thúc đẩy vết thương mau lành.

Các vấn đề về miệng và lưỡi

Loét miệng không lành, nướu nhạy cảm hay một lớp màng trắng trên lưỡi cũng liên quan đến kẽm. Kẽm hỗ trợ phục hồi mô miệng, kiểm soát vi khuẩn. Khi nồng độ kẽm giảm, miệng dễ bị kích ứng, viêm và nhiễm trùng nhẹ. Lưỡi bị phủ một lớp màng trắng cũng báo hiệu sự thay đổi của hệ vi khuẩn đường miệng hoặc chức năng miễn dịch.

Giảm cân, thay đổi cảm giác thèm ăn đột ngột

Trường hợp thay đổi cảm giác thèm ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân thường do cơ thể thiếu kẽm. Chất dinh dưỡng này có liên quan đến hormone gây đói, tiêu hóa.

Các vấn đề về tiêu hóa

Khoáng chất này giúp duy trì niêm mạc ruột khỏe mạnh, giảm viêm. Nếu không đủ kẽm, hệ tiêu hóa nhạy cảm với thức ăn, đau bụng, kém hấp thụ chất dinh dưỡng.

Mệt mỏi thường xuyên

Kẽm liên quan đến việc sản xuất năng lượng tế bào, các chất dẫn truyền thần kinh. Cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng như kẽm dễ cảm thấy kiệt sức hoặc lơ mơ, ngay cả khi ngủ ngon.

Sức khỏe mắt suy giảm

Kẽm hỗ trợ mắt bằng cách giúp vitamin A hoạt động hiệu quả. Người thiếu kẽm thường dễ bị khô mắt, mờ mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Nếu mắt kém dù đã ngủ đủ giấc, không sử dụng màn hình điện tử thì hãy đi khám để tìm nguyên nhân.

Xương yếu và đau khớp

Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, phát triển xương, duy trì sự chắc khỏe của khớp, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ. Phái đẹp cảm thấy đau nhức, khó chịu hoặc lo lắng về mật độ xương có thể cân nhắc bổ sung kẽm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)