5 dưỡng chất phụ nữ dễ thiếu hụt

Phái đẹp thường thiếu magie, kẽm, canxi, chất béo lành mạnh do ăn kiêng giữ dáng hay thường xuyên ăn hàng quán do bận rộn.

Nếu chế độ ăn uống mất cân đối, phái đẹp thường mệt mỏi, nổi mụn, thay đổi tâm trạng, rối loạn giấc ngủ. Dưới đây những thiếu hụt chất dinh dưỡng phổ biến ở phái nữ mà bữa ăn hàng ngày chưa cung cấp đủ.

Kẽm

Phái đẹp thiếu hụt kẽm có thể xuất hiện mụn trứng cá, vết thương lâu lành hoặc cảm lạnh thường xuyên. Bởi kẽm có tác dụng tăng cường miễn dịch, chữa lành vết thương, cân bằng nội tiết tố. Người ăn chay không cân bằng cũng dễ thiếu dưỡng chất này. Bổ sung thực phẩm giàu kẽm như hạt bí ngô, hạt mè, hạt điều, đậu gà giúp nâng cao sức khỏe tổng thể. Ăn một nắm hạt bí ngô rang mỗi ngày có thể bổ sung kẽm tự nhiên.

Axit béo omega-3

Nồng độ omega-3 thấp có liên quan đến thay đổi tâm trạng, da khô, kém tập trung. Chất béo thiết yếu này thường bị thiếu hụt trong chế độ ăn uống của người bận rộn. Ăn cá béo mỗi tuần có thể cung cấp omega-3. Với người ăn chay, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó là những nguồn cung cấp chất béo lành mạnh. Omega-3 rất quan trọng để giảm viêm, hỗ trợ chức năng não, điều mà phụ nữ cần để kiểm soát nội tiết tố.

Canxi

Thiếu canxi diễn ra âm thầm, thường chỉ biểu hiện rõ khi mật độ xương giảm, hay bị chuột rút. Bổ sung hạt kê, sữa, trứng... giúp cung cấp canxi, duy trì xương chắc khỏe. Quá trình hấp thụ canxi được cải thiện khi kết hợp với vitamin D. Tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn (khoảng 10-20 phút) giúp cơ thể tự tổng hợp vitamin D tự nhiên. Thực phẩm giàu vitamin D như cá hồi, lòng đỏ trứng, sữa...

Vitamin C

Vitamin C giúp chống cảm lạnh, cải thiện khả năng hấp thụ sắt, hỗ trợ hình thành collagen, duy trì làn da săn chắc, rạng rỡ. Thiếu hụt vitamin C thường dẫn đến nhiễm trùng thường xuyên, chảy máu nướu răng, hoặc da xỉn màu, bong tróc. Vitamin C có nhiều trái cây, rau củ giàu vitamin C như cam, ổi, kiwi, ớt chuông, dâu tây, bông cải xanh.

Magiê

Thiếu magiê thường biểu hiện dưới dạng chuột rút cơ, lo lắng, ngủ không ngon giấc, hồi hộp, đánh trống ngực. Tình trạng này lại phổ biến ở phụ nữ bị căng thẳng cao độ hoặc ngủ không đủ giấc. Bổ sung hạnh nhân, hạt điều, hạt bí ngô, chuối vào các bữa ăn hàng ngày. Sinh tố chuối hạnh nhân ấm cung cấp magiê, kali, tryptophan giúp thư giãn cơ bắp, điều hòa giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)