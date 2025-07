Nội tiết tố suy giảm ở tuổi 40 gần như mãn kinh

TP HCMChị Thiên, 40 tuổi, da sạm, tóc rụng, tăng cân, bốc hỏa, chỉ số xét nghiệm nồng độ estrogen rất thấp ở ngưỡng gần mãn kinh.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết xét nghiệm tầm soát ung thư của chị Thiên trong giới hạn bình thường, tuy nhiên xét nghiệm nội tiết tố nồng độ estradiol giảm dưới 30 ng/L, đồng thời nồng độ FSH trong máu tăng cao (≥ 40 mUI/mL). Những chỉ số này gần đạt ngưỡng để chẩn đoán mãn kinh ở phụ nữ dưới 45 tuổi, chị Thiên cần được can thiệp sớm.

Bác sĩ sử dụng liệu pháp hormone thay thế cho chị Thiên, tức là sử dụng estrogen và progesterone tổng hợp thay thế lượng hormone buồng trứng đang cạn kiệt, nhằm giảm các triệu chứng rối loạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Sau ba tháng điều trị, triệu chứng khó chịu của chị được cải thiện 70%, giảm gãy rụng tóc, tinh thần vui vẻ, ngủ ngon giấc hơn, còn rất ít cơn bốc hỏa. Chị cần tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị cũng như kiểm soát các tác dụng phụ không mong muốn để điều chỉnh liều hormone phù hợp.

Để duy trì kết quả điều trị tốt, bác sĩ hướng dẫn chị cách cân bằng cuộc sống, tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, cá béo, hạn chế thực phẩm nhiều đường và tinh bột, tránh rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Bác sĩ Thanh Thảo tư vấn cách bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ trung niên. Ảnh minh họa: Dung Thảo

Tiền mãn kinh là giai đoạn trước khi buồng trứng ngừng hoạt động hoàn toàn, thường ở tuổi 43-48, nhưng cũng có thể đến sớm hơn ở phụ nữ thường xuyên bị căng thẳng, làm việc quá sức, sinh hoạt thất thường, có tiền sử can thiệp buồng trứng như mổ bóc u buồng trứng, cắt buồng trứng, hóa trị vùng chậu... Lúc này nội tiết tố nữ estrogen bắt đầu suy giảm nhanh chóng.

Bác sĩ Thanh Thảo cho biết sau 35 tuổi, cứ 10 năm số lượng nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể phụ nữ giảm 15%, tới 55 tuổi chỉ còn 10% so với thời trẻ. Hơn 80% phụ nữ có những thay đổi ảnh hưởng tới cuộc sống ở thời kỳ mãn kinh. Họ có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, loãng xương, bệnh Alzheimer do thiếu hụt estrogen (nguyên nhân chính), tuổi tác, môi trường sống. Những thay đổi trong giai đoạn này có thể gồm bốc hỏa (cơn bừng nóng ở ngực rồi lan lên cổ và mặt) trong vòng vài phút, có thể ngắn hơn chỉ vài giây. Bốc hỏa thường kèm theo triệu chứng vã mồ hôi hoặc các rối loạn về tiết niệu - sinh dục như khô rát âm đạo, tiểu gắt, tiểu lắt nhắt, tiểu gấp, giảm ham muốn tình dục... Phái đẹp có thể bị sạm đen da, mất dần độ căng mịn, khô, tăng cân, tóc khô bạc và dễ gãy rụng, tinh thần dễ cáu gắt, stress, cảm giác hụt hẫng...

Nhiều phụ nữ như chị Thiên có các dấu hiệu rối loạn tiền mãn kinh - mãn kinh sớm nhưng không nhận biết, nghĩ biểu hiện mệt mỏi, cáu gắt, da khô, bốc hỏa, khó chịu là do bận công việc, chăm sóc gia đình, đến khi phát hiện triệu chứng có thể đã nặng. Do đó, phụ nữ xuất hiện các rối loạn kể trên nên cân nhắc đến các cơ sở y tế chuyên sâu để được chẩn đoán cũng như can thiệp sớm, nhằm giảm tối đa các rối loạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Tuệ Diễm

* Tên nhân vật đã được thay đổi