Dấu hiệu cho thấy nội tiết tố nữ ổn định

Nội tiết tố nữ cân bằng giúp chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, làn da mịn màng hơn và góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nội tiết tố nữ không chỉ chi phối khả năng sinh sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến làn da, vóc dáng, giấc ngủ và trạng thái cảm xúc. Hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng có vai trò điều hòa các hormone như estrogen, progesterone và một phần testosterone. Khi hệ trục hoạt động nhịp nhàng, chức năng sinh lý trong cơ thể ổn định.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các biểu hiện cho thấy nội tiết đang ở trạng thái cân bằng gồm:

Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn phản ánh hoạt động ổn định của hệ trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng. Estrogen tăng ở nửa đầu chu kỳ giúp niêm mạc tử cung phát triển, kích thích rụng trứng, trong khi progesterone tăng sau rụng trứng góp phần tăng sinh niêm mạc. Hai hormone này phối hợp với nhau trong hoạt động tăng sinh và bong ra đúng chu kỳ của niêm mạc tử cung, hạn chế xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt, tăng khả năng thụ thai.

Cảm xúc ổn định, chất lượng giấc ngủ tốt có liên quan đến sự ổn định của estrogen và progesterone. Hai hormone này tham gia vào quá trình điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và GABA, tạo cảm giác buồn ngủ, ngủ sâu hơn đồng thời giảm tình trạng căng thẳng, cáu gắt hoặc lo âu vô cớ.

Ngủ ngon là một trong những dấu hiệu cho thấy nội tiết nữ được duy trì cân bằng. Ảnh được tạo bởi AI

Da và tóc khỏe mạnh cũng là dấu hiệu tích cực của nội tiết nữ. Bởi estrogen có vai trò duy trì độ ẩm và hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp da mịn, căng sáng. Khi bộ ba nội tiết estrogen, progesterone và testosterone cân bằng, tuyến bã nhờn được kiểm soát, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Đồng thời, nội tiết ổn định giúp chu kỳ mọc - rụng tóc diễn ra bình thường, hạn chế gãy rụng.

Vóc dáng cân đối phản ánh quá trình chuyển hóa đường - chất béo, phân bổ mỡ, hạn chế tích tụ mỡ nội tạng vùng bụng. Sự ổn định của hormone estrogen và hoạt động hiệu quả của hormone insulin, hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả, hạn chế tích mỡ và tăng cân bất thường.

Đời sống sinh lý ổn định có liên quan đến hormone estrogen, testosterone. Estrogen giúp duy trì độ ẩm, đàn hồi của niêm mạc âm đạo và testosterone duy trì ham muốn và chức năng sinh lý ở nữ giới. Tăng giảm nồng độ của bộ ba nội tiết estrogen, progesterone và testosterone theo chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn mang thai, mãn kinh hay tuổi tác đều ảnh hưởng đến ham muốn và chất lượng đời sống tình dục của nữ giới.

Thức khuya, căng thẳng kéo dài, ăn uống thiếu chất hoặc ít vận động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não bộ và tuyến yên, từ đó làm "lệch nhịp" toàn bộ hệ nội tiết. Lâu dần, cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như rối loạn kinh nguyệt, mụn, tăng cân hoặc mất ngủ.

Dược sĩ Hòa khuyên, để cân bằng nội tiết, phụ nữ nên ngủ đủ giấc, duy trì chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, kiểm soát căng thẳng, hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá... Bổ sung các tinh chất thiên nhiên Lepidium meyenii và P. leucotomos có thể hỗ trợ cơ thể điều hòa hoạt động hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ giới.

Đình Diệu