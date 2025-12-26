4 cách cân bằng nội tiết tố nữ

Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, giữ cân nặng hợp lý giúp phụ nữ duy trì cân bằng bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone và testosterone.

Phụ nữ thường bị mất cân bằng bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone và testosterone ở tuổi dậy thì, mang thai, sinh con, tiền mãn kinh, mãn kinh, sau mãn kinh. Tình trạng này ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể với các biểu hiện như kinh nguyệt không đều, da sạm, mụn kéo dài, rụng tóc, mất ngủ, mệt mỏi, tăng cân khó kiểm soát...

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn một số cách giúp điều chỉnh, chăm sóc sức khỏe phù hợp theo từng giai đoạn để duy trì, cân bằng nội tiết tố nữ.

Điều chỉnh sinh hoạt

Giấc ngủ, căng thẳng có tác động trực tiếp đến hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, nơi sản xuất và điều hòa các nội tiết tố cho cơ thể nữ giới. Thiếu ngủ, stress kéo dài làm tăng cortisol, từ đó ảnh hưởng đến sự cân bằng estrogen, testosterone và progesterone. Phụ nữ nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, hạn chế thức khuya, giảm tiêu thụ đường, muối đồng thời duy trì thói quen vận động kết hợp thư giãn như đi bộ, yoga hoặc thiền.

Giữ cân nặng hợp lý

Tăng hoặc giảm cân đột ngột đều ảnh hưởng đến nội tiết, làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường... Duy trì cân nặng ở mức hợp lý bằng chế độ ăn cân đối, vận động đều đặn hỗ trợ điều hòa nội tiết tố, ổn định chu kỳ kinh nguyệt.

Không tự ý dùng hormone thay thế

Dược sĩ Hòa lưu ý tự ý sử dụng hormone thay thế hoặc các sản phẩm không có chỉ định y khoa sẽ tác động tiêu cực đến nội tiết tố, làm tình trạng rối loạn trầm trọng hơn. Thói quen này còn làm tăng nguy cơ ảnh hưởng gan, tim mạch cũng như sức khỏe sinh sản. Phụ nữ nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ khi dùng thuốc, liệu pháp hormone.

Dinh dưỡng cân bằng

Chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất có thể điều chỉnh nội tiết tố trở về trạng thái cân bằng. Ưu tiên rau có xanh đậm, trái cây, cá béo, các loại hạt... góp phần giảm viêm, hỗ trợ cân bằng hormone tự nhiên. Các tinh chất thiên nhiên được chiết xuất từ các thảo dược như Lepidium meyenii, P.leucotomos có tác dụng điều hòa nội tiết, hỗ trợ sức khỏe tổng thể của nữ giới.

Dược sĩ Hòa khuyên phụ nữ có dấu hiệu như rối loạn kinh nguyệt kéo dài, mất ngủ nhiều ngày, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc tăng cân khó kiểm soát, cần đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị phù hợp thay vì tự xử lý tại nhà. Hiểu rõ những thay đổi nội tiết theo từng giai đoạn cuộc đời giúp phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh lối sống phù hợp.

Đình Diệu