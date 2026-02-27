Dấu hiệu cảnh báo hormone estrogen ở phụ nữ thấp

Phụ nữ thường xuyên đổ mồ hôi đêm, mệt mỏi, tích mỡ vùng bụng, rụng tóc có thể do nồng độ hormone estrogen suy giảm.

Estrogen là hormone quan trọng trong cơ thể phụ nữ, tham gia điều hòa chức năng sinh sản, duy trì mật độ xương và ảnh hưởng đến tim mạch, làn da, tâm trạng. Khi nồng độ hormone này suy giảm, cơ thể có thể xuất hiện nhiều thay đổi rõ rệt.

Da khô

Da khô, bong tróc thường là biểu hiện của lượng estrogen thấp. Hormone này có tác dụng duy trì độ đàn hồi, độ ẩm, kích thích sản sinh collagen và dầu tự nhiên, giữ cho da mịn màng. Khi estrogen giảm, da bị mất nước, mỏng đi, dễ xuất hiện nếp nhăn và xỉn màu.

Tóc mỏng

Estrogen giúp kéo dài pha phát triển của tóc, nên khi hormone này giảm (như tiền mãn kinh - mãn kinh), tóc có thể mỏng và rụng nhiều hơn. Tuy nhiên, rụng tóc còn có nhiều nguyên nhân khác như thiếu sắt, rối loạn tuyến giáp, stress, di truyền.

Đổ mồ hôi đêm thường xuyên

Đây là những triệu chứng điển hình thường liên quan đến thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, phụ nữ trẻ có nồng độ estrogen thấp cũng có thể gặp phải tình trạng này. Cảm giác nóng bừng đột ngột hoặc đổ mồ hôi quá nhiều là cách cơ thể báo hiệu sự mất cân bằng nội tiết tố.

Mệt mỏi triền miên

Nồng độ estrogen thấp có thể làm giảm mức năng lượng, khiến phái đẹp cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày dù ngủ đủ giấc. Sự sụt giảm này ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa năng lượng, gây khó tập trung.

Tăng cân vùng bụng

Hormone estrogen thấp ảnh hưởng đến sự phân bố mỡ trong cơ thể. Lúc này phụ nữ có thể bị tăng cân, nhất là ở vùng bụng, dù không có thay đổi đáng kể nào trong chế độ ăn uống, tập luyện.

Xương yếu hơn

Estrogen giúp duy trì mật độ xương. Khi nồng độ hormone này giảm, xương có thể trở nên giòn, dẫn đến gãy xương hoặc những dấu hiệu sớm của bệnh loãng xương. Đau nhức khớp thường xuyên cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Khô mắt, miệng

Sự suy giảm estrogen có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ ẩm của cơ thể, khiến một số phụ nữ cảm thấy khô mắt hoặc khô miệng. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, phái đẹp nên đi khám để loại trừ các nguyên nhân khác.

Thay đổi tâm trạng

Các hormone như estrogen ảnh hưởng đến những chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng trong não. Nếu bạn cảm thấy cáu kỉnh, lo lắng hoặc bất ổn về mặt cảm xúc thì nồng độ estrogen thấp có thể là nguyên nhân.

Kinh nguyệt không đều

Estrogen đóng vai trò quan trọng trong điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Những thay đổi bất thường về kinh nguyệt có thể liên quan đến mất cân bằng nội tiết, nhưng cần thăm khám để xác định nguyên nhân cụ thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)