Dấu hiệu cảnh báo đau ruột thừa

Rối loạn tiêu hóa, đau bụng tăng dần, co cứng bụng, sốt là triệu chứng của viêm ruột thừa.

Ruột thừa là một túi nhỏ hình ống, với một đầu tận và đầu còn lại gắn vào manh tràng (đoạn đầu của đại tràng). Viêm ruột thừa là bệnh lý thường gặp, có thể xảy ra ở bất cứ ai, phổ biến nhất ở độ tuổi 10-30 tuổi. Dấu hiệu đau ruột thừa ở trẻ em và người lớn tuổi (khoảng trên 60 tuổi) thường khó nhận biết hơn so với thanh thiếu niên. Do khả năng cảm nhận cơn đau của người lớn giảm, đồng thời thường mắc các bệnh nền có triệu chứng tương tự nên dễ bị che lấp, nhầm lẫn.

BS.CKI Nguyễn Công Uẫn, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra một số triệu chứng đau ruột thừa.

Đau bụng: Vị trí cơn đau thường không cố định mà thay đổi tùy theo từng trường hợp, một số người đau quanh rốn hoặc trên rốn. Cơn đau ban đầu chỉ đau âm ỉ nhưng mức độ tăng dần sau khoảng 4-6 tiếng và lan đến vùng hố chậu phải (vị trí của ruột thừa), kèm theo buồn nôn hoặc nôn, tiêu phân lỏng. Cơn đau ruột thừa thường xuất hiện đột ngột, tăng dần khi thay đổi tư thế.

Rối loạn tiêu hóa: Người bệnh có biểu hiện như ăn không ngon miệng, chán ăn, buồn nôn. Triệu chứng đau ruột thừa khác có thể gặp gồm táo bón hoặc tiêu chảy, đầy bụng và khó xì hơi.

Bác sĩ Uẫn đang khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sốt: Theo bác sĩ Uẫn, khoảng 40% người bệnh có triệu chứng này cho thấy hệ thống miễn dịch đang hoạt động mạnh mẽ để chống lại viêm hoặc nhiễm trùng. Người bệnh sốt cao cũng có thể do biến chứng nhiễm trùng lan rộng hoặc viêm phúc mạc.

Thành bụng co cứng: Đây là tình trạng vùng bụng trở nên căng cứng, không thể ấn lõm, đau khi chạm nhẹ hoặc ruột thừa viêm đã vỡ.

Bệnh có thể gây ra các triệu chứng ít gặp hơn như đau vùng hạ vị (bụng dưới), vùng hông lưng hoặc dưới sườn phải, cơn đau xuất hiện lan sang bên trái, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, cơ thể mệt mỏi, uể oải và thiếu sức sống.

Phần lớn trường hợp viêm ruột thừa là tình trạng cấp tính, xảy ra tương đối đột ngột, cần cấp cứu y tế. Nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời, ruột thừa viêm nặng hơn dẫn đến vỡ, nhiễm trùng lan rộng ra khắp ổ bụng. Nguyên nhân gây viêm ruột thừa có thể do tích tụ của sỏi phân ruột thừa (phân cứng), tăng sản mô lympho, dị vật... gây tắc nghẽn niêm mạc ruột thừa.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đi khám sớm khi thấy những biểu hiện đau bụng quanh rốn, trên rốn và di chuyển dần sang vùng bụng dưới bên phải. Cơn đau không có dấu hiệu giảm và tăng dần mức độ nghiêm trọng kèm theo những dấu hiệu như sốt, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc táo bón.

Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm bụng, chụp CT, chụp MRI... và đưa ra chẩn đoán chính xác, điều trị phù hợp.

