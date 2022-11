Dấu hiệu cảnh báo các bệnh cột sống thường gặp

Nhận biết sớm dấu hiệu của các bệnh cột sống giúp việc điều trị thuận lợi hơn, giảm tối đa sự ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người bệnh.

Gần như tất cả hoạt động hàng ngày đều có sự tham gia của cột sống. Do đó, nếu cơ quan này bị bệnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và làm việc. BS.CKI Lê Thanh Vương, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, các bệnh lý về cột sống nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là bại liệt.

Một số triệu chứng đặc trưng của các bệnh lý về cột sống thường gặp như:

Thoái hóa cột sống

Thoái hóa cột sống là bệnh lý mạn tính, tiến triển từ từ. Làm cho cột sống bị biến dạng nhưng không xuất hiện tình trạng viêm. Bệnh dẫn tới thoái hóa sụn khớp và đĩa đệm cột sống, tổn thương xương dưới sụn và màng hoạt dịch.

Triệu chứng bệnh thường gặp là đau cột sống âm ỉ, mức độ đau tăng dần lên, đặc biệt là khi vận động, giảm đau khi nghỉ ngơi. Mỗi sáng sau khi ngủ dậy, cột sống có xu hướng cứng và đau. Trong giai đoạn thoái hóa nặng, có thể cảm thấy lụp cụp khi cử động cột sống, cơn đau xuất hiện thường xuyên và nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

Đau và cứng cột sống sau khi ngủ dậy có thể là dấu hiệu cảnh báo thoái hóa cột sống. Ảnh: Freepik

Hẹp ống sống

Đây là tình trạng ống sống bị thu hẹp do nhiều nguyên khác nhau, gây chèn ép lên tủy sống và các rễ thần kinh. Phụ thuộc vào vị trí đoạn ống sống bị hẹp, mức độ hẹp sẽ có những biểu hiện khác nhau, từ nhẹ tới nặng như tê vai, mỏi cổ, đau lưng, có thể lan xuống hai chân, gây tê và run, rối loạn cơ tròn, bí tiểu... thậm chí là liệt.

Thoát vị đĩa đệm

Bệnh xảy ra khi nhân nhầy của đĩa đệm cột sống chệch ra khỏi vị trí bình thường, đâm xuyên qua dây chằng, chèn ép lên rễ thần kinh, gây đau nhức, tê bì. Thoát vị đĩa đệm thường là kết quả của chấn thương hoặc do đĩa đệm bị thoái hóa, rách, nứt. Tình trạng này có khả năng xảy ra tại bất kỳ đốt sống nào.

Vẹo cột sống

Đây là tình trạng cột sống bị cong vẹo sang một bên xương sống. Vẹo cột sống có thể làm đầu lệch sang một bên hoặc hai vai, hai hông, lồng ngực, lưng mất cân xứng, bên thấp bên cao. Ngoài ra, khi tình trạng cong vẹo phát triển nặng có thể cản trở hoạt động của tim, phổi làm hơi thở ngắn hoặc đau ngực. Thông thường, vẹo cột sống không gây đau.

Vẹo cột sống có thể làm mất cân xứng thân trên, ảnh hưởng đến chức năng tim phổi. Ảnh: Freepik

Gù cột sống

Biến dạng gù cột sống xảy ra khi có ít nhất 3 đốt sống liền kề kết hợp với thân cột sống tạo thành một góc ≥ 5°. Gù cột sống là phần cong về phía trước lưng. Nếu tình trạng cong này vượt quá 45° được xem là nghiêm trọng.

Khối u cột sống

U cột sống là các khối mô bất thường xuất hiện bên trong hay xung quanh tủy sống và cột sống. Khi các tế bào này tăng trưởng một cách không thể kiểm soát sẽ hình thành các khối u trong tủy sống. Khối u này có thể là lành tính hoặc ác tính.

U nguyên phát bắt nguồn từ tủy sống hoặc cột sống. Trong khi u thứ phát hoặc u di căn là do tế bào ung thư từ cơ quan khác lan tới cột sống. Khối u tại cột sống được phân loại theo vị trí u. Những vùng chính gồm cột sống cổ, ngực, thắt lưng, u trong màng cứng – ngoài tủy, u nội tủy và u ngoài màng cứng...

Bác sĩ Thanh Vương cho biết, nhiều người bị đau do bệnh cột sống thường cố gắng tìm cách tự chữa tại nhà. Tuy nhiên, điều này có thể làm chậm trễ thời gian điều trị, áp dụng sai phương pháp dẫn đến biến chứng... Do đó, nếu nhận thấy triệu chứng của bất kỳ bệnh cột sống nào, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời, đúng cách.

Phi Hồng