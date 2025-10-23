Dấu hiệu âm thầm cảnh báo bệnh phổi ngoài ho

Ngoài ho, khó thở, mệt mỏi, nhiễm trùng thường xuyên hoặc móng tay xanh tím tái là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh phổi.

Nhiều người nghĩ đến ho là triệu chứng điển hình của bệnh phổi. Song, các bệnh về đường hô hấp thường khởi phát âm thầm với dấu hiệu dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường, dị ứng, lão hóa. Phát hiện sớm bệnh phổi giúp điều trị hiệu quả, tránh được những tổn thương không thể phục hồi.

Mệt mỏi thường xuyên không rõ nguyên nhân

Khi lượng oxy hấp thụ suy giảm, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi bất thường, ngay cả sau khi nghỉ ngơi. Nếu bạn bị mệt mỏi dù có lối sống, giấc ngủ hoặc chế độ ăn uống đủ chất thì có thể phổi có vấn đề.

Đau tức ngực hoặc khó chịu

Đau ngực không phải lúc nào cũng dữ dội hoặc rõ ràng. Cảm giác tức ngực hoặc nóng rát nhẹ, đặc biệt khi gắng sức hoặc nghỉ ngơi thường báo hiệu viêm nhiễm, hẹp đường thở hoặc bệnh phổi giai đoạn đầu. Những triệu chứng này thường bị bỏ qua hoặc nhầm tưởng do dư axit, căng cơ.

Khó thở khi thực hiện các hoạt động hàng ngày

Thở hổn hển khi leo lên vài tầng cầu thang là bình thường. Song, tình trạng này xảy ra khi đi bộ, nói chuyện, cúi người hoặc làm việc nhà nhẹ có thể là biểu hiện suy giảm chức năng phổi. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), xơ phổi hoặc khí phế thũng thường cản trở phổi trao đổi oxy hiệu quả.

Nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên

Người thường xuyên bị cảm lạnh, viêm phế quản hoặc viêm xoang thường do phổi suy yếu, khó loại bỏ các chất gây kích ứng, mầm bệnh. Khi xuất hiện tình trạng này người bệnh nên đi khám để bác sĩ xác định nguyên nhân, cách khắc phục.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Các bệnh phổi mạn tính thường khiến cơ thể tiêu hao thêm năng lượng để thở, giảm cảm giác thèm ăn. Nếu sụt cân đi kèm mệt mỏi hoặc khó thở thì cần theo dõi, khám sức khỏe chuyên sâu.

Môi hoặc đầu ngón tay xanh

Nồng độ oxy trong máu thấp dẫn đến xanh xao ở móng tay, đầu ngón tay. Ngay cả tình trạng đổi màu móng tay trong thời gian ngắn cũng là dấu hiệu cho thấy hoạt động của phổi suy giảm. Người bệnh nên khám, điều trị.

Khi có những triệu chứng trên kéo dài vài tuần, trở nặng, không phải do căng thẳng, lão hóa hoặc ô nhiễm không khí, người bệnh nên đi khám. Phát hiện sớm, xét nghiệm chức năng phổi, chụp X-quang góp phần ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Để bảo vệ sức khỏe phổi, mỗi người nên bỏ thuốc lá, tránh khói thuốc lá thụ động, hạn chế tiếp xúc với chất ô nhiễm, vận động thể chất thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Người mắc bệnh hen suyễn, dị ứng, tiếp xúc với bụi hoặc hóa chất trong công việc cần khám sức khỏe định kỳ.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)