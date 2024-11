Đau cổ, lưng thông thường khác bệnh cột sống thế nào?

Tôi làm việc văn phòng, thường bị đau lưng và vùng cổ vai gáy. Làm sao phân biệt đau thông thường với bệnh cột sống để kịp thời khám và điều trị? (Nguyễn Dũng, Long An)

Trả lời:

Đau cổ và đau lưng là những tình trạng rất phổ biến ở nhóm người làm việc văn phòng. Cột sống cổ và thắt lưng là những đoạn cột sống linh hoạt, thực hiện các hoạt động hàng ngày như xoay, cúi người. Tuy nhiên, chính vì tính linh hoạt đó, ngồi sai tư thế, ngồi quá lâu hoặc không cân bằng dễ gây tổn thương cấu trúc bên trong như đĩa đệm, dây chằng và các khớp.

Đau cổ và đau lưng thông thường chỉ giới hạn ở một vị trí nhất định là cổ hoặc lưng, có thể lan nhẹ hai bên vai hoặc vùng thắt lưng. Mức độ dao động từ nhẹ như đau mỏi, cứng cổ vào buổi sáng khi thức dậy, đến nặng hơn như không thể xoay cổ hoặc lưng.

Trong một số trường hợp, người bệnh phải đi nghiêng về một bên mới bớt đau. Triệu chứng đau tại chỗ này có thể xuất hiện trong các bệnh lý như thoái hóa cột sống hoặc thoát vị đĩa đệm. Khi thoát vị đĩa đệm xảy ra và ảnh hưởng đến thần kinh, đau sẽ lan rộng. Nếu thoát vị ở cổ, cơn đau có thể lan từ cổ xuống vai, tay, gây tê và thậm chí yếu tay. Nếu thoát vị ở lưng, cơn đau có thể lan xuống mông, đùi và chân dẫn đến yếu cơ chân.

Những bệnh lý khác cũng có triệu chứng tương tự bệnh chóp xoay khớp vai. Người bệnh có thể bị đau và tê ở vai và cánh tay, giống với thoát vị đĩa đệm. Đau lưng cũng có thể do viêm khớp cùng chậu - bệnh thường gặp ở người trẻ và có triệu chứng giống thoát vị đĩa đệm.

Để xác định chính xác triệu chứng đau lưng, đau cổ là dấu hiệu của bệnh gì, bạn cần đến bệnh viện để bác sĩ khám kỹ, kiểm tra vận động, hướng đau lan và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Mỗi loại bệnh lý có các phương pháp chẩn đoán khác nhau dựa trên triệu chứng. Ví dụ, nếu bạn đến khám với triệu chứng đau lưng đơn thuần mà không có dấu hiệu lan xuống chân hay tay, bác sĩ có thể sử dụng các phương pháp như X-quang hoặc siêu âm tại chỗ để đánh giá nguyên nhân và điều trị.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ thoát vị đĩa đệm, gây đau lan xuống chân hoặc tay, người bệnh cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu hơn như CT và MRI. Hệ thống máy chụp MRI 3 Tesla tại bệnh viện Tâm Anh giúp bác sĩ phát hiện các bệnh lý, bất thường ở cột sống và hệ thần kinh nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, hệ thống điện cơ còn đo lường hoạt động của dây thần kinh và đánh giá mức độ tổn thương. Kỹ thuật này hữu ích cho những trường hợp không phải đau do nguyên nhân thoát vị đĩa đệm mà có thể là do các bệnh lý thần kinh ngoại biên hay tổn thương dây thần kinh tự thân.

Sau khi chẩn đoán chính xác, bác sĩ điều trị phù hợp, từ bảo tồn nội khoa đến can thiệp phẫu thuật, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của người bệnh. Với các cơn đau mới xuất hiện hoặc đau tại chỗ, người bệnh thường được điều trị bảo tồn bằng vật lý trị liệu, thuốc hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt... Chỉ một phần nhỏ người bệnh có triệu chứng cần điều trị chuyên sâu và trong số này, chỉ khoảng 1% thực sự cần can thiệp phẫu thuật. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các ca mổ cột sống diễn ra nhẹ nhàng, an toàn, với tỷ lệ biến chứng rất thấp nhờ tay nghề của bác sĩ và trang thiết bị đầy đủ.

BS.CKI Trần Xuân Anh

Trưởng khoa Ngoại cột sống

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM