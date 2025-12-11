Cường giáp gây bệnh tiểu đường như thế nào

Cường giáp kéo dài có thể gây tăng đường huyết, ảnh hưởng khả năng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cường giáp là tình trạng hormone tuyến giáp dư thừa, làm tăng hoạt động chuyển hóa của toàn bộ tế bào các mô cơ thể, ảnh hưởng đến chuyển hóa lipid, protid, glucid. Triệu chứng cường giáp thường gặp như run tay, đánh trống ngực, nóng bừng, đổ mồ hôi nhiều, sụt cân nhanh dù ăn nhiều, đường huyết cao nhiều ngày liền, thèm đồ ngọt bất thường, mệt sau ăn.

BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hormone giáp tăng quá mức có thể gây tăng đường huyết, dẫn đến tiểu đường thông qua nhiều cơ chế. Cụ thể, hormone tuyến giáp cao làm tăng tốc độ chuyển hóa, thúc đẩy quá trình tạo glucose ở gan khiến lượng đường trong máu cao mất kiểm soát. Hormone tuyến giáp T3 kích thích hoạt động của các men hấp thu đường ở ruột làm cho cơ thể hấp thu glucose từ thức ăn nhanh và nhiều hơn, tăng đường huyết sau ăn. Cường giáp còn có thể dẫn đến kháng insulin khiến các tế bào khó tiếp nhận glucose từ máu để sử dụng làm năng lượng, tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu.

Bác sĩ Duy khám cho một người bệnh rối loạn tuyến giáp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Duy, người mắc đồng thời hai bệnh khả năng kiểm soát triệu chứng kém hơn. Phương pháp điều trị cường giáp và tiểu đường khác nhau. Phương pháp điều trị cường giáp bao gồm dùng thuốc kháng giáp, sử dụng iod phóng xạ hoặc phẫu thuật. Người bệnh tiểu đường cần kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống, luyện tập, thuốc uống hoặc tiêm insulin.

Bác sĩ Duy khuyến cáo người bị rối loạn tuyến giáp, tiểu đường nên xây dựng chế độ ăn lành mạnh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, đồ uống có cồn và chất kích thích. Tăng cường các loại rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và protein. Tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng hợp lý, ổn định. Tuyệt đối không tự ý điều chỉnh liều thuốc hoặc thay đổi phương pháp điều trị. Tái khám định kỳ để kiểm tra chỉ số hormone tuyến giáp và đường huyết, đảm bảo hiệu quả điều trị, tránh biến chứng.

Bạch Dương