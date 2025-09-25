5 loại thực phẩm người rối loạn tuyến giáp nên hạn chế

Rau họ cải, thực phẩm nhiều đường, thịt chế biến sẵn chứa chất béo xấu, gluten và goitrogen làm giảm khả năng hấp thụ iốt, ảnh hưởng đến hormone tuyến giáp.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phòng ngừa và điều trị các bệnh rối loạn tuyến giáp, trong đó có bướu cổ lành tính. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hữu Thanh Tùng, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bổ sung vitamin, khoáng chất, nhất là iốt thông qua thực phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn tuyến giáp. Người bị bướu cổ cần hạn chế 5 loại thực phẩm sau để tránh bệnh tiến triển nặng hơn.

Các loại rau họ cải như cải thìa, bông cải xanh và trắng, cải bó xôi, cải bắp... giàu chất xơ, folate, vitamin C và vitamin K nhưng chứa nhiều goitrogen. Hợp chất này ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone tuyến giáp làm giảm khả năng hấp thụ iốt của cơ thể, do đó ảnh hưởng xấu đến chức năng tuyến giáp. Người bệnh bướu cổ lành tính nên nấu chín các loại rau này, không nên ăn sống để giảm goitrogen.

Nội tạng động vật như lòng, gan, phổi, tim... chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao, có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc điều trị bệnh tuyến giáp. Ăn quá nhiều nội tạng động vật dễ dẫn đến rối loạn hoạt động tuyến giáp, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp, gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu cao...

Thực phẩm nhiều đường bổ sung như bánh, kẹo, kem, nước trái cây đóng chai, mứt trái cây, nước ngọt... tác động tiêu cực đến hoạt động của tuyến giáp. Lạm dụng thực phẩm nhiều đường còn làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp - các yếu tố ảnh hưởng đến hormone tuyến giáp, không tốt cho người bệnh bướu cổ lành tính.

Người mắc bướu cổ nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung. Ảnh: Bạch Dương

Đậu nành, đậu tương chứa các hoạt chất isoflavone ảnh hưởng đến sản xuất hormone tuyến giáp, giảm khả năng hấp thụ iốt của cơ thể. Người bệnh không cần loại bỏ hoàn toàn đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành khỏi chế độ ăn, thay vào đó nên chú ý dùng đậu nành và sản phẩm từ đậu nành vài giờ trước hoặc sau khi dùng các loại thuốc. Những thực phẩm làm từ đậu nành phổ biến như đậu phụ, thực phẩm chay làm từ đậu phụ; sữa, sữa chua, kem làm từ đậu nành; nước tương...

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, muối, chất béo xấu, gluten... không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến giáp. Người bệnh tuyến giáp nên lựa chọn các thực phẩm tươi sống, chế biến đơn giản, hạn chế gia vị.

Theo bác sĩ Tùng, người bị bướu cổ cần tránh các thực phẩm chứa nhiều iốt như hải sản, rong biển, tảo biển, muối iốt... do lượng hormone giáp đã quá thừa.

Người bị bướu cổ không nên sử dụng rượu, bia và các thức uống có cồn vì có thể làm rối loạn hoạt động của trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến giáp, ảnh hưởng đến hormone tuyến giáp. Lạm dụng rượu, bia ảnh hưởng xấu đến nhiều cơ quan trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, gan nhiễm mỡ, rối loạn tiêu hóa, ung thư...

Bạch Dương