Cụ ông viêm phổi nặng sau ba tháng bệnh liệt giường

Hà NộiÔng Thanh, 81 tuổi, khớp chân tay co cứng sau ba tháng nằm một chỗ, ho đờm, khó thở, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi nặng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính phổi của ông Thanh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy hai bên giãn, dày thành phế quản và ứ đọng dịch, các dải xơ (mô phổi tổn thương lâu ngày để lại sẹo) rải rác. Đây là dấu hiệu viêm phổi. Kết quả xét nghiệm ghi nhận ông bị rối loạn điện giải, natri máu hạ còn 125 mmol/L, mức bình thường 135-145 mmol/L.

ThS.BS Đào Phương Thúy, khoa Hô hấp, cho rằng rối loạn điện giải có liên quan đến suy kiệt do ăn uống kém. Nguyên nhân khiến viêm phổi nặng hơn là do người bệnh nằm bất động trong thời gian dài. Khi không thể vận động, khả năng dẫn lưu đờm giảm mạnh, dịch tiết ứ đọng ở đáy phổi tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Ông Thanh còn bệnh đái tháo đường làm giảm miễn dịch tự nhiên nên dễ nhiễm trùng hô hấp, chậm phục hồi các tổn thương niêm mạc đường thở.

Bác sĩ hướng dẫn ông Thanh cách tập vận động sau khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định đặt ống thông (sonde) dạ dày cho người bệnh để đảm bảo dinh dưỡng kết hợp truyền dung dịch muối nhằm điều chỉnh rối loạn điện giải. Để tối ưu phác đồ, người bệnh được sử dụng đồng thời kháng sinh phổ rộng cùng các thuốc điều trị suy thượng thận, đái tháo đường, bệnh gout và thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, đảm bảo không tương tác thuốc làm giảm hiệu quả.

Bệnh nhân được phục hồi chức năng hô hấp, vỗ rung lồng ngực mỗi ngày nhằm ép đờm từ vùng sâu của phổi ra ngoài và khạc đờm dễ dàng hơn. Song song, êkíp phục hồi chức năng hỗ trợ ông tập vận động tay chân, tránh teo cơ, cứng khớp. Nếu bệnh nhân bất động kéo dài, thể trạng sẽ suy kiệt nhanh, phổi khó phục hồi, nguy cơ suy hô hấp cao.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, ông có thể tự ngồi dậy và phối hợp trong các bài tập hô hấp, lượng dịch tiết ở phổi giảm, nhịp thở ổn định. Ông được rút ống thông và không cần mở thông dạ dày, ăn uống được.

Trước khi xuất viện, bác sĩ Thúy hướng dẫn gia đình tiếp tục cho ông tập vận động hàng ngày, thay đổi tư thế thường xuyên, duy trì chế độ ăn dễ tiêu nhưng đủ năng lượng và tái khám định kỳ. Theo dõi sát giúp phát hiện sớm các dấu hiệu viêm phổi tái phát như ho tăng, khó thở, sốt hoặc ăn uống kém tránh bệnh tiến triển nặng.

Hà Nhung

*Tên người bệnh đã được thay đổi