Cột sống, khớp háng dính cứng hơn 10 năm

TP HCMAnh Tình, 28 tuổi, viêm cột sống dính khớp và hoại tử chỏm xương đùi hơn 10 năm nay chân không thể duỗi thẳng khi nằm.

Kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy cột sống từ cổ đến thắt lưng anh Tình bị viêm dính, cứng lại như khúc gỗ. Hai khớp háng cũng dính chặt vào xương chậu, khớp háng bên trái dính ở tư thế gấp rút nên khi nằm ngửa, chân trái phải co lên, đầu gối hướng lên trần, không thể duỗi thẳng chân. 10 năm qua, anh Tình chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ.

ThS.BS.CKI Lê Đình Khoa, Trưởng khoa Tái tạo khớp, nhận định đây là một ca bệnh khó và nhiều thách thức. Anh Tình mắc viêm cột sống dính khớp tiến triển làm viêm dính khớp háng và dẫn tới hoại tử chỏm xương đùi.

Đầu tiên là tìm ra phương pháp vô cảm phù hợp với người bệnh. Cột sống của anh Tình dính cứng, không còn khoảng trống để đâm kim vào nên không thể vô cảm bằng gây tê tủy sống như thông thường. Cột sống cổ của người bệnh cũng dính cứng, không thể ngửa ra sau để đưa ống gây mê vào qua đường miệng. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức và Hô hấp, êkíp phẫu thuật chọn vô cảm cho người bệnh bằng cách nội soi phế quản qua đường mũi và đặt ống nội khí quản vào. Phương pháp này sử dụng ống soi mềm, đi qua mũi, họng xuống khí quản để tiếp cận phổi và gây mê toàn thân. Đây là kỹ thuật khó, có nguy cơ tổn thương miệng, răng, lưỡi, dây thanh quản, trào ngược, nhiễm trùng hoặc xẹp phổi...

Bác sĩ chụp CT 3D từ cột sống thắt lưng đến khớp gối, dùng hai phần mềm chuyên dụng trong phẫu thuật chỉnh hình là TraumaCAD và MediCAD 3D, để tăng độ chính xác khi lựa chọn kích thước khớp nhân tạo, hướng tiếp cận, góc đặt khớp... chính xác đến từng mm. Từ đó, mô phỏng vận động của người bệnh khi đổi tư thế, đảm bảo tầm vận động tối đa, tránh trật khớp sau phẫu thuật, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và giảm tuổi thọ khớp nhân tạo, tăng nguy cơ sớm phải thay lại khớp.

Bác sĩ Khoa đánh giá tình trạng khớp háng của anh Tình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Tình được phẫu thuật thay khớp háng bằng đường mổ trước ngoài ABMS (Anterior Based Muscle Sparing) ít xâm lấn, cho phép bác sĩ đi sâu vào trong và thay khớp háng mà không cần cắt cơ. Nhờ bảo tồn nguyên vẹn các cơ xung quanh khớp háng nên sau phẫu thuật, người bệnh ít đau, phục hồi nhanh hơn, không còn bị giới hạn vận động, tránh được nguy cơ trật khớp và tổn thương dây thần kinh, liệt sau mổ.

Ngày đầu sau mổ, anh Tình giảm đau đáng kể và bắt đầu tập đi lại, sức khỏe phục hồi tốt, xuất viện sau 3 ngày. "Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, tôi có thể duỗi thẳng chân khi nằm ngủ", anh nói. Tuy nhiên, bệnh viêm cột sống dính khớp không thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó sau mổ, anh Tình tiếp tục được điều trị với thuốc để kiểm soát bệnh.

Viêm cột sống dính khớp là bệnh mạn tính, làm dính cứng các khớp, gây đau và hạn chế vận động. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, người bệnh đối mặt với nguy cơ tàn phế hoặc tổn thương tim, mắt... Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo bệnh như đau vùng lưng, thắt lưng, có thể kèm theo cứng cột sống vào buổi sáng... hay cơn đau kéo dài ít nhất 3 tháng và tăng dần mức độ đau, cải thiện khi vận động nhẹ... người bệnh nên đi khám ngay.

Phi Hồng