Con dâu cùng mẹ chồng giảm cân

TP HCMChị Liên đưa mẹ đi viện, hẹn giờ nhắc lịch uống thuốc, cùng mẹ chồng nấu ăn và tập thể dục để bà có động lực giảm cân thành công.

Mỗi sáng cứ 5h30, bà Minh (65 tuổi) và con dâu là chị Liên cùng đi bộ quanh công viên gần nhà khoảng một tiếng, rồi ra chợ hoặc bơi, sau đó chị mới đi làm. Trong lúc dâu đi làm, bà Minh đến spa theo liệu trình massage để thư giãn sau khi tập thể dục giúp giảm căng cơ, đau mỏi. Cuối tuần, hai mẹ con cùng đi chợ và xuống bếp chuẩn bị món ngon cho gia đình.

Cả hai duy trì thói quen này ba tháng nay, từ khi bà Minh được phát hiện bị thoái hóa khớp gối và đĩa đệm. BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên bà giảm cân để giảm áp lực lên hệ thống xương khớp, ngăn thoái hóa nhanh và nặng, tránh phải phẫu thuật. Bà còn bị huyết áp cao, tiểu đường type 2, rối loạn mỡ máu, tăng axit uric, chỉ số mỡ nội tạng 192 cm2, gần gấp đôi mức an toàn.

Bà Minh về tự ăn kiêng, đi bộ mỗi ngày nhưng cân nặng không thay đổi, nản chí muốn bỏ cuộc. Chị Liên động viên và quyết định trở thành "người bạn đồng hành" cùng mẹ trong hành trình giảm cân. Chị cũng vào bệnh viện gặp bác sĩ Khuyên và theo lộ trình giảm cân, khi ấy chị nặng 65 kg, BMI 25, gần mức béo phì độ một.

Những ngày đầu tiên theo liệu trình giảm cân của bác sĩ, bà Minh hay quên lịch dùng thuốc và ít tập luyện thể dục, còn chị Liên chưa sắp xếp được công việc và lịch sinh hoạt ngay. Qua nhiều ngày thấy cân nặng không xê dịch, chị bàn với chồng "không thể không thay đổi". Để mẹ và vợ cùng giảm cân thành công, chồng chị Liên xung phong đưa con đi học mỗi sáng. Nhờ đó, chị có thời gian dành cho mẹ nhiều hơn, tự nấu những món ăn cân bằng dưỡng chất. Cả nhà cùng thay các món mặn như cá kho, thịt kho bằng món dễ tiêu, nhiều rau xanh như nộm, gỏi, nem cuốn...

Hai mẹ con chia nhau làm việc nhà thay vì thuê người giúp việc để tăng cường hoạt động. Trong khi bà Minh trồng rau, chăm sóc cây cảnh trong vườn thì chị Liên dọn dẹp, lau nhà cửa. Những tối cuối tuần, vợ chồng và con đưa mẹ ra công viên để tập dưỡng sinh, nhảy dân vũ, khiêu vũ nhẹ nhàng với hội người cao tuổi. Bà vừa vận động vừa gặp gỡ bạn bè nên tinh thần cũng vui vẻ, thoải mái hơn.

"Con chậm lại để tôi đi theo kịp, còn tôi cố gắng nhanh hơn", bà Minh nói, thêm rằng có con cháu đồng hành nên động lực tăng gấp bội.

Hai cữ sáng - chiều, chị Liên hẹn giờ để nhắc mẹ dùng thuốc đúng liệu trình. Bà Minh dùng thuốc tiêm, thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ để ức chế và giảm cảm giác thèm ăn. Còn chị Liên béo phì ở mức nhẹ hơn nên dùng thuốc giảm cân dạng uống.

Bác sĩ Khuyên giải thích khi tuổi tác tăng, chuyển hóa trao đổi chất trong cơ thể giảm khiến quá trình bài tiết các enzym tiêu hóa kém, từ đó gây thiếu hụt một số vi chất như vitamin B12 (loại vitamin có tác dụng chuyển hóa mỡ thành năng lượng). Các yếu tố này khiến người cao tuổi dễ thừa cân, béo phì hơn. Do các cơ có xu hướng teo lại do lão hóa, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh nền khiến họ khó giảm cân hơn người trẻ.

Sau một tháng kiên trì, bà Minh giảm 4 kg, đến tháng thứ ba điều trị béo phì, cân nặng của bà còn 68 kg, giảm đau xương khớp và chỉ số mỡ máu cải thiện. Chị Liên giảm 8 kg trong ba tháng, vóc dáng thon gọn, săn chắc hơn. Hai mẹ con bà Minh cùng nhau duy trì liệu trình để giảm về mức cân nặng mong muốn.

