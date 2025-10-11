Có nên tự dùng thuốc cảm sốt chữa cúm?

Tôi bị sốt, đau đầu, sổ mũi và ho, kết quả test dương tính cúm A nên tự mua thuốc cảm sốt uống. Điều này có nguy hiểm không, khi nào cần đi khám? (Ngọc Phượng, Cần Thơ)

Trả lời:

Cúm mùa do virus cúm gây ra, thường khởi phát đột ngột với triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, sổ mũi, đau họng. Phần lớn người bệnh cúm nhẹ có thể tự hồi phục sau 5-7 ngày. Tuy nhiên, tự ý dùng thuốc cảm sốt không theo chỉ định có thể gây tác dụng phụ, biến chứng nguy hiểm.

Nhiều người thường nhầm cúm với cảm lạnh thông thường và tự mua các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc kháng sinh để điều trị. Lạm dụng paracetamol hoặc uống cùng lúc nhiều loại thuốc chung hoạt chất có thể dẫn đến tổn thương gan. Ở người đang mắc bệnh nền như gan, thận, tim mạch hay tiểu đường, thuốc còn gây tương tác, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc khiến bệnh trở nặng. Người bệnh tự điều trị còn che lấp các dấu hiệu của bệnh cúm A/H1N1, H5N1, H3N2 hoặc Covid-19 khiến trì hoãn thăm khám và dễ bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị hiệu quả.

Bạn chỉ nên dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, bao gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, siro ho hoặc thuốc kháng virus khi được chỉ định. Trong thời gian điều trị, bạn cần uống đủ nước, nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng để tăng đề kháng. Không tự ý dùng thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc phối hợp nhiều loại thuốc cảm cùng lúc.

Bác sĩ Quang Minh kiểm tra sức khỏe cho người đến khám. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn cần đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sốt cao liên tục trên 39 độ C không giảm sau hai ngày, khó thở, đau tức ngực, nôn ói nhiều, mệt lả hoặc có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, hen suyễn, suy giảm miễn dịch. Người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên khám sớm để tránh biến chứng viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm vi khuẩn. Để phòng bệnh hiệu quả, bạn nên tiêm vaccine cúm hàng năm, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người và giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi.

BS.CKII Ngô Trần Quang Minh

Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8