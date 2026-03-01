Có nên phẫu thuật thoát vị đĩa đệm lần hai?

Tôi đã mổ thoát vị đĩa đệm một năm, gần đây đau lưng uống thuốc không bớt. Tôi có thể mổ lại không? (Huy Hùng, 58 tuổi)

Trả lời:

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm là phương pháp can thiệp ngoại khoa nhằm loại bỏ phần nhân nhầy đĩa đệm thoát vị, giải phóng rễ thần kinh hoặc tủy sống bị chèn ép, giúp giảm đau và phục hồi cảm giác, vận động. Đa số người bệnh được mổ thoát vị đĩa đệm phục hồi rất tốt, giảm đau, tê bì rõ rệt, có thể đi lại sau 1-2 ngày, khôi phục hoàn toàn vận động sau 6-8 tuần tùy thuộc phương pháp mổ.

Chỉ một số trường hợp tái phát đau, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật lần hai nếu có nguyên nhân chèn ép, điều trị bảo tồn không hiệu quả.

Tái phát thoát vị ở vị trí cũ

Thoát vị đĩa đệm có thể tái phát tại cùng vị trí cũ sau phẫu thuật. Với các phương pháp mổ không thay thế hoàn toàn đĩa đệm, người bệnh có thể đau dữ dội trở lại, hạn chế vận động, cảm giác tê bì chân tay tùy thuộc vị trí tổn thương. Khi khối thoát vị tái phát chèn ép rễ thần kinh, người bệnh có thể được phẫu thuật lần hai để loại bỏ khối thoát vị và ngăn ngừa biến chứng yếu liệt.

Biến chứng sau phẫu thuật

Một số bệnh nhân gặp phải các biến chứng như nhiễm trùng, không loại bỏ triệt để khối thoát vị, chèn ép do mất vững cột sống tiến triển hay chèn ép của dụng cụ kết hợp xương, khiến đau kéo dài sau mổ thoát vị đĩa đệm lần đầu. Lúc này cần mổ lại lần hai để loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân bệnh và phục hồi chức năng cột sống tối ưu.

Thoát vị ở vị trí mới

Đĩa đệm ở các vị trí lân cận, vùng khác của cột sống thoát vị mới khiến người bệnh thấy đau nhức, tê mỏi lan xuống chân, tay. Bác sĩ đánh giá kỹ, chỉ định phẫu thuật lại, loại bỏ khối thoát vị mới nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả.

Tổn thương thần kinh tiến triển

Nếu khối thoát vị gây chèn ép rễ thần kinh nặng dẫn đến yếu liệt chi, mất cảm giác, rối loạn đại tiểu tiện, người bệnh cần được mổ thoát vị đĩa đệm lần hai ngay. Việc can thiệp kịp thời giúp ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn cho dây thần kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác bị đau sau mổ thoát vị đĩa đệm một năm có thể do bệnh tái phát hoặc có vị trí thoát vị mới. Bác nên tới bệnh viện chuyên khoa sâu để được bác sĩ khám, chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Sau khi có chẩn đoán, bác sĩ ưu tiên các phương pháp điều trị bảo tồn như thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ, tiêm ngoài màng cứng kết hợp vật lý trị liệu.

Nếu các triệu chứng không cải thiện sau 4-6 tuần điều trị nội khoa, bác sĩ cân nhắc phẫu thuật lại lần hai. Mổ lại thoát vị đĩa đệm thường phức tạp hơn do mô sẹo và dính sau lần mổ trước, đôi khi cần cân nhắc cố định cột sống nếu có dấu hiệu mất vững. Bác nên tới bệnh viện có chuyên khoa sâu về chấn thương chỉnh hình cột sống, có đầy đủ các trang thiết bị để được điều trị an toàn, hiệu quả, sớm bình phục.

ThS.BS Nguyễn Bá Ba

Khoa Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội