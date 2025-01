Có nên dùng điều hòa để sưởi ấm vào mùa đông?

Gia đình tôi thường dùng điều hòa để sưởi ấm vào mùa lạnh, gần đây tôi bị khô da, khó thở. Thiết bị này có ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp? (Hà An, Hà Nội)

Trả lời:

Vào mùa đông, nhiệt độ giảm thấp, nhiều gia đình sử dụng điều hòa có chức năng sưởi ấm hoặc máy sưởi để làm ấm không gian sống. So với các phương pháp sưởi ấm truyền thống như bếp than, lò sưởi bằng gas hay củi, điều hòa sưởi an toàn, giảm nguy cơ cháy nổ hay thiếu oxy. Điều hòa sưởi không sinh ra khí độc hay CO2 giúp bảo vệ sức khỏe của người sử dụng; dễ vệ sinh, bảo dưỡng hơn các thiết bị sưởi khác.

Tuy nhiên, sử dụng điều hòa sưởi cũng tiềm ẩn một số nguy cơ sức khỏe với hệ hô hấp. Điều hòa sưởi làm giảm độ ẩm trong không khí, có thể gây khô da, khô niêm mạc đường thở. Thông thường đường thở chứa các chất nhầy tự nhiên để làm sạch yếu tố lạ như phấn hoa, lông động vật, bụi, vi khuẩn, virus... giúp cơ thể không bị kích ứng hay mắc bệnh. Độ ẩm trong đường thở giảm xuống khiến niêm mạc đường hô hấp dễ kích ứng, khó chịu, khô rát, kích thích ho. Với người bị hen suyễn hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), các triệu chứng này có thể làm tình trạng nghiêm trọng hơn.

Giống như các thiết bị điện tử khác, điều hòa sưởi cũng cần vệ sinh thường xuyên. Thiết bị này tích tụ nhiều bụi, vi khuẩn, nấm mốc, phát tán các tác nhân gây bệnh khi sử dụng. Khi dùng máy sưởi, mọi người có thói quen đóng kín cửa phòng, càng làm không gian bí, không thoáng gió và tăng nguy cơ phát tán nguồn bệnh.

Khi sử dụng điều hòa sưởi trong mùa đông, gia đình lưu ý sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc đặt một chậu nước gần điều hòa để duy trì độ ẩm không khí. Cách này giúp giảm khô da và khô niêm mạc đường hô hấp. Gia đình không nên bật nhiệt độ quá cao, gây tiêu tốn năng lượng. Uống đủ nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho màng nhầy trong đường thở. Nước giúp cơ thể giữ ẩm, giảm khô da và niêm mạc đường hô hấp.

Thường xuyên vệ sinh không gian sống và sử dụng bộ lọc không khí để loại bỏ tác nhân gây bệnh như bụi, nấm mốc hoặc các chất gây dị ứng. Bởi chúng có thể làm tăng triệu chứng hen suyễn, COPD.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Phương Thúy

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội