Cô gái nặng hơn 100 kg dị ứng đường

TP HCMTrúc, 22 tuổi, bị dị ứng đường, chỉ số đường huyết thấp nên phải ăn nhiều để cân bằng lượng đường trong máu dẫn đến béo phì.

Trúc tăng 26 kg trong một năm, nay nặng 101 kg, cao 1,66 m, béo phì ở mức độ cao nhất (BMI 36.7). BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết Trúc béo phì do nhiều nguyên nhân như di truyền (bố mẹ thừa cân, béo phì), chế độ ăn uống, đồng thời bị ảnh hưởng bởi tình trạng dị ứng đường.

Do dị ứng với đường nên Trúc hoàn toàn không ăn ngọt. Điều này dẫn đến chỉ số đường huyết của Trúc luôn ở mức 4-4.1 mmol/l, tức khá thấp so với bình thường (đường huyết trước đi ngủ của người bình thường dao động 6-8,3 mmol/l).

"Cơ thể người bệnh không dung nạp được một số loại đường dẫn đến tụt đường huyết kéo dài, bệnh nhân có xu hướng nạp nhiều năng lượng hơn để cân bằng đường huyết góp phần đẩy nhanh quá trình béo phì", bác sĩ Khuyên giải thích. Ngoài ra, không ăn đường trong thời gian dài gây kích thích quá mức hoặc cản trở các dây thần kinh, căng cơ, dẫn đến đau đầu, đau nửa đầu, mệt lả. Thiếu dinh dưỡng từ đường trong thời gian dài làm tăng cảm giác thèm thực phẩm tinh bột hoặc các loại giàu năng lượng khác, gây tăng cân.

Gần đây, người bệnh căng thẳng kéo dài, ngủ không đủ giấc dẫn đến rối loạn ăn uống, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Rối loạn hormone kích thích cơ thể tiết ra cortisol thúc đẩy quá trình tích trữ mỡ.

Bác sĩ Khuyên tư vấn liệu trình giảm cân cho Trúc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng cân nhiều, mỡ nội tạng cao (230 cm2, tức gấp 2,3 lần bình thường) khiến Trúc luôn hụt hơi, mệt mỏi khi đi lại, làm việc. Bác sĩ Khuyên kê thuốc uống và thuốc tiêm kết hợp xây dựng thực đơn dinh dưỡng và chế độ vận động cá thể hóa giúp ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, hỗ trợ giảm cân.

Trúc đã giảm 9 kg sau một tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh cần chia nhỏ bữa ăn hoặc mang theo đồ ăn nhẹ như vài lát bánh mì nguyên cám, sữa chua không đường, trái cây ít ngọt, salad dầu giấm tự làm... để ăn khi không kịp ăn bữa chính đúng giờ, tranh thủ vận động những lúc rảnh rỗi.

Sau một tháng tái khám, cô giảm 9 kg, quá trình giảm cân ít ảnh hưởng đến sức khỏe, bớt căng thẳng, tiếp tục điều trị để đạt mục tiêu giảm 20 kg.

Đức Hạnh

*Tên nhân vật đã được thay đổi