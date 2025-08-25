Giảm cân và giảm mỡ như thế nào

Ăn uống cân bằng, vận động để tiêu hao năng lượng, kiểm soát căng thẳng góp phần giảm cân và giảm mỡ, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Như Quỳnh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết giảm cân, giảm mỡ cần nhiều cách, bao gồm cả điều trị y khoa lẫn điều chỉnh lối sống, kiểm soát cảm xúc.

Bác sĩ Quỳnh hướng dẫn một số cách tự nhiên có thể giảm cân, giảm mỡ.

Chế độ ăn uống khoa học: Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với quá trình giảm cân, giảm mỡ. Áp dụng chế độ ăn cân bằng, giàu chất xơ, đạm, chất béo lành mạnh đồng thời kiểm soát tinh bột, thức ăn nhanh, góp phần hạn chế tích mỡ, giữ khối cơ, ổn định đường huyết. Ăn đúng giờ, đủ bữa và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ có thể tăng cường quá trình chuyển hóa, hỗ trợ đốt mỡ mà không gây mệt mỏi, thèm ăn.

Tập luyện thể dục thường xuyên: Vận động giúp tiêu hao năng lượng, tăng cường trao đổi chất và kích thích cơ chế đốt mỡ ngay cả khi nghỉ ngơi. Các bài tập sức bền hay kháng lực hỗ trợ bảo toàn hoặc tăng khối cơ. Bài tập đi bộ, đạp xe, bơi lội có thể tăng tính dẻo dai, đốt calo tốt hơn. Bác sĩ Quỳnh khuyên người bệnh nên kết hợp luyện tập thường xuyên với chế độ ăn uống khoa học để tăng hiệu quả giảm cân và giảm mỡ.

Bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sinh hoạt lành mạnh: Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya giúp điều hòa nội tiết, hạn chế tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng. Uống đủ nước, hạn chế rượu bia, thuốc lá cũng góp phần cải thiện chuyển hóa và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong mỗi bữa. Lối sống lành mạnh là nền tảng cho hành trình giảm cân và giảm mỡ đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể, theo bác sĩ Quỳnh.

Kiểm soát sức khỏe tinh thần và stress: Căng thẳng kéo dài làm tăng lượng hormone cortisol, dẫn đến thèm ăn, ăn nhiều, gây tích lũy chất béo. Mỗi người nên quản lý stress qua những hoạt động như thiền, hít thở sâu, nghỉ ngơi hợp lý.

Một số người tiền béo phì, béo phì hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, kháng insulin... có thể được chỉ định dùng thuốc hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ. Các loại thuốc này giúp kiểm soát cơn thèm ăn, cải thiện đường huyết, tăng cường trao đổi chất, hạn chế hấp thu chất béo.

Người béo phì quá mức, được điều trị nội khoa không hiệu quả có thể cân nhắc chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ Quỳnh cho hay người bệnh cần được đánh giá toàn diện trước khi thực hiện. Một số phương pháp hỗ trợ như đông hủy mỡ công nghệ cao, có khả năng tác động vào vùng mỡ khó giảm mà không cần phẫu thuật phù hợp cho người có mỡ dưới da dày và muốn cải thiện từng vùng cơ thể.

Minh Anh