Ăn uống thế nào khi thường xuyên ngủ không đủ giấc

Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ để nhu động ruột ổn định, protein giúp no lâu và hỗ trợ ổn định đường huyết, ngủ ngon hơn.

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, tập trung, hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Giấc ngủ còn quan trọng với đường huyết, sức khỏe tim mạch, làn da và cân nặng. Người thường xuyên ngủ không đủ giấc, mất ngủ, hay tỉnh giấc giữa đêm, nên đi ngủ đúng giờ, hạn chế xem thiết bị điện tử. Điều chỉnh chế độ ăn uống để bớt thiếu ngủ, tăng cường năng lượng cho một ngày dài.

Nước

Nước là thức uống quan trọng nhất mà người thiếu ngủ nên bổ sung. Mất nước có thể dẫn đến những tác dụng phụ không dễ chịu như ăn quá nhiều, ít năng lượng, tâm trạng thất thường và đau đầu. Nếu ngủ không đủ giấc, bạn nên mang theo chai nước bên mình và uống trong cả ngày, khoảng 2-2,25 lít một ngày.

Cà phê và trà

Nhiều người tránh cà phê và trà khi khó ngủ. Tuy nhiên, thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chú ý và duy trì sự tập trung. Nếu dùng một lượng caffeine vừa phải có thể cải thiện khả năng chú ý và tâm trạng. Cà phê và trà góp phần tăng cường sự tỉnh táo, kiểm soát đường huyết, từ đó ngủ ngon, vượt qua mệt mỏi.

Các loại hạt

Các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, làm tăng cảm giác no lâu hơn. Hạt óc chó, hạt chia và hạt lanh còn cung cấp axit béo omega-3 alpha-linolenic hay ALA hỗ trợ điều hòa giấc ngủ.

Hạt óc chó, hạnh nhân giàu chất xơ, chất béo lành mạnh tốt cho giấc ngủ. Ảnh: Ly Nguyễn

Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ góp phần duy trì lượng đường trong máu ổn định trong thời gian dài hơn, tránh biến động mức năng lượng trong cơ thể. Ăn đủ chất xơ cũng cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ hỗ trợ no lâu, tiêu hóa khỏe. Trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu chứa nhiều chất xơ lành mạnh, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Trứng

Người bị mất ngủ nên ăn trứng thường xuyên vì giàu protein hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu. Kết hợp protein với carbs, ví dụ như trứng với bánh mì nướng nguyên cám và trái cây cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể, nhất là sau một đêm mất ngủ. Trứng cũng cung cấp vitamin B12, giúp các tế bào chuyển hóa năng lượng và hoạt động tốt, tránh mệt mỏi.

Thực phẩm giàu canxi

Sữa, đậu nành, cá mòi và rau lá xanh vừa cung cấp protein vừa nhiều canxi. Thiếu canxi trong chế độ ăn uống hàng ngày dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài canxi, sữa còn có chứa chất tryptophan cần thiết cho cơ thể sản xuất serotonin và melatonin có vai trò thúc đẩy buồn ngủ, duy trì giấc ngủ sâu.

Thực phẩm giàu coenzyme Q10

Coenzyme Q10 (CoQ10) là hợp chất tự nhiên trong cơ thể, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh và cần thiết cho việc sản xuất năng lượng của tế bào. Coenzyme Q10 có tác dụng giảm mệt mỏi, tăng năng lượng cho người thiếu ngủ. Hợp chất tự nhiên này có nhiều trong thịt và nội tạng động vật, cá béo như cá thu, cá hồi, cá mòi, đậu nành.

Anh Chi (Theo Eating Well)