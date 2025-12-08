Chữa viêm cột sống dính khớp như thế nào?

Tôi bị viêm cột sống dính khớp, có thuốc nào điều trị bệnh hiệu quả thưa bác sĩ? (Thế Toàn, 45 tuổi)

Trả lời:

Viêm cột sống dính khớp là bệnh thấp viêm đặc trưng bởi tổn thương khớp cùng chậu, cột sống và các khớp chi dưới, thường kèm theo viêm các điểm bám gân. Bệnh tiến triển chậm nhưng gây dính khớp, làm cột sống dần kém linh hoạt, mất tư thế sinh lý bình thường, suy giảm vận động và chất lượng cuộc sống.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị viêm cột sống dính khớp, hiệu quả nhất là ở giai đoạn bệnh chưa biểu hiện rõ trên hình ảnh X-quang gồm:

Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là lựa chọn đầu tiên được bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp có đau và/hoặc cứng khớp, có thể sử dụng thời gian dài nếu viêm kéo dài.

Tiêm corticosteroids tại chỗ được bác sĩ chỉ định cho các trường hợp viêm các điểm bám gân hoặc các khớp ngoại biên có tình trạng viêm kéo dài.

Thuốc chống thấp khớp thay đổi bệnh (DMARD) có tác dụng làm dịu hệ thống miễn dịch để giảm viêm và giảm đau, làm chậm diễn tiến bệnh và ngăn ngừa tổn thương khớp.

Thuốc kháng yếu tố hoại tử khối u TNF chỉ định cho các thể bệnh hoạt động dai dẳng như bệnh nhân viêm cột sống dính khớp thể trục có thể điều trị thuốc kháng TNF kết hợp với thuốc chống viêm không steroid. Bệnh nhân đáp ứng kém với thuốc kháng TNF ban đầu có thể chuyển sang thuốc kháng TNF thứ hai.

Kháng thể đơn dòng là phương pháp sinh học tiên tiến hiện nay giúp điều trị viêm cột sống dính khớp trong trường hợp người bệnh không đáp ứng với nhóm thuốc NSAID hoặc thuốc kháng TNF. Phương pháp điều trị này ngăn chặn tác động của protein liên quan đến quá trình gây viêm, tác động thẳng vào cơ chế bệnh sinh của viêm cột sống dính khớp.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn cần lưu ý viêm cột sống dính khớp là bệnh lý mạn tính, hiện nay chưa có phương pháp điều trị nào có thể chữa khỏi hoàn toàn. Các bác sĩ phối hợp nhiều phương pháp để đạt tới mục tiêu kiểm soát tình trạng đau và viêm, ngăn ngừa hiện tượng dính khớp và biến dạng cột sống, duy trì khả năng vận động linh hoạt của cột sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bạn nên tới bệnh viện đa chuyên khoa để được tư vấn, điều trị, nhất là khi muốn điều trị viêm cột sống dính khớp với kháng thể đơn dòng, cần tuân theo quy trình chỉ định các thuốc sinh học rất chặt chẽ.

Bên cạnh sử dụng thuốc, bạn có thể tập vật lý trị liệu hỗ trợ giảm đau, tăng khả năng vận động và nâng đỡ cột sống ở người bệnh, qua đó cũng cải thiện tư thế, độ mở của ngực và chức năng thở. Chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng lên kế hoạch tập luyện cụ thể cho người bệnh, bao gồm thủy trị liệu, nhiệt trị liệu kết hợp các bài tập giãn cơ, tập tăng cường sức mạnh cơ bắp hàng ngày.

ThS.BS Diệp Xuân Hoàng

Khoa Cơ Xương Khớp,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội