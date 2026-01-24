Chế độ ăn kiêng Atkins là gì?

Tôi muốn giảm cân, thấy nhiều người áp dụng chế độ ăn Atkins. Đây là chế độ ăn gì, có giúp giảm cân nhanh không? (Ngọc Mi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Atkins Diet là chế độ ăn kiêng dài hạn, khuyến khích ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, chất béo bão hòa và rau củ quả ít tinh bột (carbs). Mục đích của chế độ ăn kiêng Atkins là giảm tổng lượng chất đường bột hấp thụ, giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ thừa, được chia thành 4 giai đoạn:

Giai đoạn một (khởi đầu): Không ăn tất cả trái cây, bánh mì, ngũ cốc, rau củ chứa tinh bột, sản phẩm từ sữa (trừ phô mai và bơ), không uống rượu. Bạn chỉ được ăn tối đa 20 g carbs thay vì 300 g carbs được khuyến nghị mỗi ngày. Ưu tiên thực phẩm nhiều chất béo lành mạnh, protein nạc cùng các loại rau ít carb như rau lá xanh. Giai đoạn này phải kéo dài ít nhất hai tuần.

Giai đoạn 2 (cân bằng): Bổ sung một số loại rau ít carbs, hạt và lượng nhỏ trái cây, hàm lượng carb cho phép từ 25 g đến 45 g mỗi ngày. Đây là giai đoạn dài nhất của chế độ Atkins, có thể kéo dài vài tháng hoặc cho đến khi cách mục tiêu 4,5-5 kg.

Giai đoạn 3 (tinh chỉnh): Tăng thêm 10 g carbs vào chế độ ăn hàng tuần, bao gồm rau củ tinh và ngũ cốc nguyên hạt, kéo dài cho đến khi bạn đạt được cân nặng như mong muốn.

Giai đoạn 4: Duy trì thói quen ăn uống đã được thiết lập trước đó, giữ lượng carbs ở mức 80-100 g mỗi ngày để tránh tăng cân trở lại.

Chế độ ăn kiêng Atkins giúp duy trì lượng carbs ở mức rất thấp. Ảnh được tạo bởi AI

Một số thực phẩm phù hợp cho chế độ ăn này gồm thịt gà, cá, hải sản, trứng, cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, măng tây, sữa nguyên chất béo, các loại hạt, chất béo lành mạnh có nguồn gốc từ thực vật. Người ăn kiêng cần tránh các thực phẩm chứa đường (nước ngọt, nước hoa quả, bánh kẹo...), ngũ cốc, dầu từ hạt, rau củ và trái cây giàu carbs (cà rốt, củ cải, chuối, lê, khoai tây, khoai lang...), các loại đậu, chất béo chuyển hóa.

Người giảm cân theo chế độ ăn kiêng Atkins cần duy trì lượng carbs tối đa lâu dài, kể cả khi đạt được cân nặng như mong muốn. Nếu ăn uống bình thường trở lại, không kiểm soát lượng carbs dễ tăng cân trở lại. Chế độ ăn rất ít carbs có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy... Bạn nên đi khám để được kiểm tra sức khỏe, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ ăn kiêng phù hợp nhất.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7