Hết béo phì sau giảm 10 kg

TP HCMChị Thi, 37 tuổi, béo phì độ một sau sinh kèm rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, quyết tâm điều trị đã giảm 10 kg trong ba tháng, hết béo phì.

Chị Thi đã hút mỡ vài lần ở spa để giảm mỡ vùng bụng nhưng không hiệu quả, lần này đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Chị cao 1,54 m, nặng 65 kg, BMI 27,4, BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, chẩn đoán béo phì độ một, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tiền tiểu đường. Chỉ số mỡ nội tạng gấp 1,5 lần ngưỡng an toàn, khối lượng mỡ toàn thân chiếm hơn 50% trọng lượng cơ thể. Lượng mỡ thừa tích tụ là nguyên nhân khiến gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu. Vùng bụng của người bệnh còn nhiều sẹo sau nhiều lần hút mỡ.

Bác sĩ Hà giải thích các chỉ số cơ thể của chị Thi trên kết quả đo InBody. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng cho chị Thi liệu trình giảm cân kết hợp sử dụng thuốc, điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như duy trì tập luyện thể thao 20 phút mỗi ngày. Sau hai tháng tuân thủ điều trị, chị Thi giảm 7 kg, hết tháng thứ ba giảm tổng cộng 10 kg. "Lần này tôi giảm cân nhẹ nhàng, không đau như những lần hút mỡ trước", chị Thi cho nói.

Bác sĩ Hà giải thích hút mỡ và giảm cân khác nhau. Hút mỡ loại bỏ mỡ thừa ở những vùng cụ thể trên cơ thể như bụng, đùi, lưng... nhằm giảm mỡ cục bộ, cải thiện vóc dáng một số vùng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến trọng lượng cơ thể. Trong khi đó, giảm cân tập trung vào giảm trọng lượng cơ thể, cải thiện sức khỏe.

Chị Thi đã giảm 10 kg sau 3 tháng điều trị béo phì (phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hút mỡ thường chỉ giảm khoảng 1-3 kg song dễ tăng cân trở lại nếu không kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện khoa học sau đó, bởi các tế bào mỡ mới tiếp tục được sinh ra. Đây là can thiệp xâm lấn tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tắc mạch, hoại tử, tử vong, nhất là khi thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện hoặc kỹ thuật không đúng, theo bác sĩ Hà.

Bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi, phụ nữ có thai, người cho con bú, người mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, máu khó đông, lao phổi... không nên hút mỡ vì nguy cơ biến chứng cao. Nên điều trị béo phì ở cơ sở y tế, bệnh viện uy tín, phối hợp nhiều chuyên khoa, cá thể hóa để nâng cao hiệu quả.

Đức Hạnh

* Tên nhân vật đã được thay đổi