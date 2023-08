Chạy dưới nước - môn thể thao có lợi cho xương khớp

Chạy bộ dưới nước không chỉ có lợi cho cơ xương khớp, tim mạch mà còn đẩy nhanh hồi phục sau chấn thương, tránh nóng ngày hè.

Nếu không thích máy chạy bộ trong nhà hoặc không muốn chạy ngoài trời nắng, chạy bộ trong bể bơi là một gợi ý. Chạy dưới nước còn phù hợp với người bị chấn thương. Nước làm giảm áp lực của trọng lượng cơ thể lên các khớp. Vận động viên không thể chạy trên mặt đất do chấn thương có thể duy trì vận động dưới nước trong vài tuần.

Tammy Locke, 33 tuổi, vận động viên marathon ở New Jersey, Mỹ, đã sử dụng phương pháp này để phục hồi sau khi gãy xương ống chân trong lúc luyện tập cho cuộc đua marathon. Locke vẫn sử dụng các cơ như khi chạy trên cạn, nhưng không mất quá nhiều sức lực lúc ở dưới nước. Nhờ đó cô nhanh hồi phục hơn.

Người tập cần một hồ bơi đủ sâu để chân không chạm đáy. Theo giáo sư John A. Mercer, trường Đại học Nevada, Las Vegas, Mỹ, người mới bắt đầu có thể sử dụng thiết bị nổi hoặc đeo đai bơi ở eo, xem một số video trực tuyến để nắm bắt kỹ thuật. Cách vận động giống như chạy trên cạn, bí quyết là đứng thẳng và di chuyển chậm.

Bạn có thể mất một thời gian để quen với kiểu di chuyển trong hồ bơi khi phải chịu lực cản từ nước. Ông Mercer lưu ý nên tránh vươn người quá xa về phía trước hoặc sử dụng tay để di chuyển.

Nâng cao đầu gối và sải chân là hai kiểu chính của chạy bộ dưới nước. Với kiểu đầu tiên, bạn di chuyển chân lên xuống tương tự chạy trên cạn. Với chạy sải chân, bạn lần lượt vươn từng chân về phía trước, có thể giữ nguyên vị trí hoặc di chuyển trong nước.

Chạy bộ dưới nước có nhiều lợi ích với cơ xương khớp, tim mạch, hô hấp. Ảnh: Freepik

Bài tập này có thể nhàm chán với người thích thay đổi khung cảnh khi chạy trên cạn. Nhiều người sử dụng tai nghe chống nước để giải trí khi vận động dưới bể bơi.

Theo Darlene Marshall, huấn luyện viên tại Học viện Y học Thể thao Quốc gia Mỹ, chạy bộ dưới nước với cường độ cao có thể không phù hợp với mọi người. Ban đầu, người tập có thể thử đi bộ, vươn vai hoặc nhảy tại chỗ dưới nước để làm quen.

Dù đây là một bài tập ít tác động, người thực hiện vẫn có thể bị quá sức hoặc chấn thương. Chuyển động kéo mình qua nước có khả năng làm chấn thương cơ gấp hông, xương cùng. Marshall khuyên mọi người nên lắng nghe cơ thể và nghỉ ngơi nếu cảm thấy khó thở. Nên thoa kem chống nắng không thấm nước, cung cấp đủ chất lỏng khi vận động.

Nhiệt độ bể bơi an toàn khoảng 26-30 độ C, từ 40 độ C trở lên là quá nóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tập thể dục trong nước nóng có thể dẫn đến buồn ngủ, bất tỉnh, sốc nhiệt.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)

