Chán ăn, đắng miệng có phải dấu hiệu viêm gan?

Tôi gần đây hay bị đắng miệng, chán ăn, da hơi vàng so với trước. Đây có phải là dấu hiệu viêm gan không? (Quỳnh Chi, 34 tuổi)

Trả lời:

Viêm gan xảy ra khi gan bị tổn thương hoặc nhiễm trùng, gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của cơ quan này. Bệnh có nhiều dạng khác nhau như viêm gan do virus, nhiễm độc, viêm gan tự miễn... Nếu không điều trị, viêm gan có nguy cơ biến chứng, gây xơ gan, suy gan, ung thư gan.

Viêm gan được chia làm hai loại, cấp tính (xuất hiện đột ngột, biến mất trong 6 tháng) hoặc mạn tính (kéo dài hơn 6 tháng). Trong giai đoạn sớm, các triệu chứng của viêm gan mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Người bệnh bỗng chán ăn, đắng miệng, sợ mùi thức ăn, nôn ói khi ngửi mùi thức ăn nồng, đặc biệt mùi dầu mỡ.

Đau tức hạ sườn phải cũng là dấu hiệu của bệnh viêm gan do gan sưng, lớp vỏ bao quanh gan bị căng ra gây cảm giác đau tức âm ỉ hoặc nặng nề ở vùng này. Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng, sốt nhẹ vào buổi chiều, đau mỏi cơ thể.

Bác sĩ Trí tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi bệnh viêm gan tiến triển, chức năng gan suy giảm khiến chất độc và sắc tố mật tích tụ, gây ra các biểu hiện rõ ràng hơn như vàng da, vàng mắt do gan không chuyển hóa được bilirubin (sắc tố mật màu vàng). Dấu hiệu này thường thấy ở lòng trắng mắt trước, sau đó lan ra da. Lúc này, nước tiểu người bệnh có màu vàng đậm như nước trà đặc hoặc nước vối (dù đã uống đủ nước). Phân có màu xám hoặc trắng như đất sét (do tắc mật, mật không xuống được ruột). Một số triệu chứng ngoài da khác như nổi mề đay, mẩn ngứa dai dẳng, ngứa nhiều về đêm do độc tố tích tụ. Các nốt đỏ nhỏ có nhánh lan ra xung quanh giống hình nhện (thường ở ngực, cổ, vai).

Các dấu hiệu của bạn mô tả chưa rõ nên chưa thể chẩn đoán có phải bệnh viêm gan không. Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa Viêm gan - Gan nhiễm mỡ để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị phù hợp, kịp thời. Không nên tự ý uống các loại lá cây, thuốc Đông y. Lá gan suy yếu rất dễ bị tổn thương thêm khi tiếp xúc với các hoạt chất hoặc tạp chất không được kiểm định.

BS.CKI Nguyễn Hữu Trí

Khoa Nội Tiêu hóa

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM