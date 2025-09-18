Cắt u xơ tử cung có khó mang thai không?

Tôi 33 tuổi, mổ bóc tách u xơ tử cung được 3 tháng, đang mong con. Cắt u xơ có làm giảm khả năng mang thai không? (Thu Giang, Ninh Bình)

Trả lời:

U xơ tử cung là những khối u lành tính hình thành trong cơ trơn tử cung, phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tùy vào vị trí và kích thước, u xơ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, cản trở quá trình thụ thai hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai, biến chứng thai kỳ như thai chậm tăng trưởng, nhau bong non, sinh non, ngôi thai bất thường, nguy cơ sảy thai...

Người bệnh được phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung không bị giảm khả năng mang thai nếu đúng kỹ thuật, chăm sóc hậu phẫu đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, phẫu thuật còn góp phần cải thiện khả năng sinh sản cho phụ nữ, nhất là khi khối u xơ nằm trong hoặc áp sát buồng tử cung, những vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thụ thai và phát triển của thai nhi.

PGS.TS.BS.CKII Lưu Thị Hồng đang tư vấn cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thông thường, sau khi mổ bóc tách u xơ, phụ nữ được khuyến cáo nên chờ ít nhất 12 tháng để tử cung lành hẳn trước khi mang thai. Nếu mang thai quá sớm, nguy cơ nứt vết mổ tử cung hoặc sảy thai có thể tăng lên. Trong thời gian này, bác sĩ theo dõi hồi phục của cơ tử cung qua siêu âm, đánh giá lớp nội mạc, từ đó tư vấn thời điểm phù hợp nhất để có thai.

Nếu người bệnh có kế hoạch mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF), bác sĩ điều chỉnh phác đồ an toàn với tình trạng tử cung sau mổ. Nhờ đó, phụ nữ từng được phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung có cơ hội mang thai cao hơn.

ThS.BS Dương Ngọc Hưng

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh