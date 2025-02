8 lầm tưởng thường gặp về sảy thai

Tập thể dục gây sảy thai, tình trạng này lặp lại nhiều lần khiến phụ nữ không thể sinh con… là những cách hiểu chưa đúng.

BS.CKI Vũ Văn Tài, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết sảy thai tự nhiên là hiện tượng thai nhi trước 20 tuần tuổi bị tống xuất ra khỏi buồng tử cung không rõ lý do. Dưới đây là những lầm tưởng chưa đúng về tình trạng này.

Chảy máu trong ba tháng đầu nghĩa là sảy thai

Trong những tuần đầu thai kỳ, một số phụ nữ bị chảy máu âm đạo có thể là dấu hiệu phôi thai làm tổ thành công, nhiễm trùng âm đạo. Một vài trường hợp cổ tử cung nhạy cảm, sau khi giao hợp hoặc khám vùng chậu có thể bị chảy máu nhẹ. Song nếu tình trạng chảy máu trầm trọng kèm đau bụng, thai phụ nên đi khám.

Tập thể dục gây sảy thai

Nhiều người nghĩ mẹ bầu ba tháng đầu cần tránh vận động thể dục, thể thao và nghỉ ngơi để tránh sảy thai. Bác sĩ Tài giải thích quan niệm này không đúng bởi thai phụ nằm bất động không giúp giảm nguy cơ sảy thai mà còn có thể gây yếu cơ, tụ máu. Người ít vận động dễ nạp nhiều calo, dẫn đến tăng cân quá mức, gây tiểu đường thai kỳ, nguy cơ biến chứng nguy hiểm như sảy thai, lưu thai, dị tật bẩm sinh, trẻ bị tụt canxi máu sau sinh, mẹ bị tiền sản giật.

Bác sĩ Tài khuyến cáo thai phụ tập thể dục đúng cách, đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần để kiểm soát cân nặng, giải tỏa stress, duy trì sức khỏe thai kỳ. Mẹ bầu nên thực hiện các bài tập từ nhẹ đến trung bình như đi bộ, yoga, bơi lội, thể dục nhịp điệu, đạp xe tại chỗ... Tránh những hoạt động quá sức hoặc rủi ro cao gây chấn thương.

Sảy thai là do lỗi của người mẹ

Nhiều nguyên nhân khiến thai nhi ngừng phát triển. Ngoài do tuổi tác, bệnh lý nền của người mẹ (đái tháo đường không kiểm soát được, nhiễm trùng, rối loạn hormone, bệnh tuyến giáp, bất thường tử cung), rối loạn đông máu cũng có thể là nguyên nhân. Theo bác sĩ Tài, nhiều trường hợp sảy thai xảy ra trong 3 tháng đầu do bất thường nhiễm sắc thể. Thai nhi nhận được hai bộ nhiễm sắc thể từ cha và mẹ. Nếu một trong hai bộ nhiễm sắc thể này bị khiếm khuyết hoặc gặp vấn đề trong quá trình phân chia tế bào có thể phải kết thúc thai kỳ sớm. Trường hợp sảy thai muộn cũng có thể do các yếu tố nhiễm trùng như viêm âm đạo do vi khuẩn (BV), vấn đề về nhau thai.

Đợi một thời gian dài mới có thể mang thai trở lại

Theo bác sĩ Tài, không có thời gian khuyến nghị cụ thể cho phụ nữ từng sảy thai mang thai trở lại. Một số trường hợp cơ thể phục hồi sớm thì có thể mang thai ngay trong chu kỳ kế tiếp sau sảy thai. Tuy nhiên sau sảy thai, tử cung rất nhạy cảm. Nữ giới nên tránh quan hệ tình dục cho đến khi âm đạo ngừng xuất huyết hoàn toàn. Phụ nữ nên kiêng giao hợp ít nhất 6 tuần kể từ khi hư thai để đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần tốt cho lần mang thai tiếp theo.

Sảy thai nhiều lần nghĩa là mất cơ hội sinh con

Đa số phụ nữ gặp tình trạng này vẫn tiếp tục mang thai bình thường và sinh con khỏe mạnh. Nguy cơ vô sinh hiếm muộn chỉ tăng lên nếu nữ giới bị sảy thai nhiều lần hoặc có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngay cả khi gặp phải tình trạng này, nữ giới vẫn có thể sinh con nhờ công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại như thụ tinh ống nghiệm (IVF). Bác sĩ khám lâm sàng, cận lâm sàng, chỉ định xét nghiệm nhằm phát hiện các vấn đề về hormone, rối loạn di truyền, bất thường tử cung... để xác định nguyên nhân gây sảy thai nhiều lần. Từ đó, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp giúp nữ giới sớm làm mẹ.

Những kỹ thuật y học bào thai hiện đại cũng hỗ trợ đánh giá nguy cơ sảy thai tái phát vào những lần mang thai kế tiếp. Kỹ thuật cũng hỗ trợ bác sĩ phát hiện, chẩn đoán và xử trí những bất thường của thai nhi từ khi còn trong bụng mẹ.

Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Quan hệ tình dục gây sảy thai

Theo bác sĩ Tài, quan hệ tình dục an toàn trong thai kỳ không gây sảy thai. Tuy nhiên, một số trường hợp được bác sĩ khuyến cáo kiêng cữ do các vấn đề sức khỏe như nhau thai bám thấp, tiền sử sảy thai nhiều lần.

Sảy thai do di truyền

Sảy thai thường không di truyền. Tuy nhiên, trường hợp gia đình có tiền sử mắc bệnh ít gặp như rối loạn đông máu, bất thường về gene, thai phụ có thể gặp tình trạng này. Nếu người mẹ mắc một số bệnh di truyền như bệnh tiểu đường nặng không thể kiểm soát, cường giáp, bệnh tự miễn, nguy cơ hư thai cũng cao hơn so với người bình thường.

Tất cả trường hợp sảy thai đều có thể phòng ngừa

Sảy thai sớm không thể phòng ngừa nếu do bất thường nhiễm sắc thể. Trong những trường hợp khác, lối sống lành mạnh, khám thai định kỳ và kiểm soát bệnh nền có thể giảm đáng kể nguy cơ này.

Để có thai kỳ khỏe mạnh, thai phụ nên bổ sung 400 mcg axit folic mỗi ngày, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc (7-9 giờ mỗi ngày), quan hệ tình dục an toàn, tránh khói thuốc lá, uống bia rượu hay sử dụng chất kích thích. Lượng caffein chỉ nên dưới 200mg mỗi ngày. Duy trì cân nặng hợp lý với chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất.

Trịnh Mai