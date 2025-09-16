Bé trai chào đời sau 5 tháng thai song sinh chết lưu

TP HCMSau 5 tháng sống chung trong bụng mẹ với thai nhi song sinh đã mất vì biến chứng truyền máu song thai, bé trai chào đời khỏe mạnh.

Người mẹ 35 tuổi, thụ tinh ống nghiệm mang song thai cùng trứng chung một bánh nhau, hai buồng ối. Ở tuần thai thứ 16, siêu âm cho thấy hai thai nhi chênh lệch về kích thước, lượng nước ối. Đây là dấu hiệu cảnh báo hội chứng truyền máu song thai - biến chứng nguy hiểm nhất, thường gặp ở song thai chung một bánh nhau (MCMA).

ThS.BS.CKI Trần Lâm Khoa, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sự mất cân bằng tuần hoàn bánh nhau chung dẫn đến những rối loạn ở cả thai cho lẫn thai nhận. Tình trạng này khiến một thai có nhiều nước ối, thai còn lại ít nước ối. Hội chứng này chiếm tỷ lệ khoảng 1/10.000 bà mẹ mang song thai, gọi là truyền máu song thai.

Truyền máu song thai thường xảy ra trong ba tháng giữa của thai kỳ. Trường hợp phát hiện sớm nhất có thể ở ba tháng đầu. Tỷ lệ tử vong đến 80-100% trước 26 tuần thai trong các trường hợp nặng. Hội chứng này diễn tiến có thể không tăng bậc từ từ mà có thể trở nặng đột ngột bất cứ thời điểm nào.

Sau khi phát hiện hội chứng truyền máu song thai cấp độ một, thai phụ được giải thích cặn kẽ các diễn tiến có thể xảy ra đối với tình trạng thai và được theo dõi qua siêu âm mỗi hai tuần cho đến khi sinh. Tuy nhiên, chưa đến hai tuần sau, một trong hai thai nhi đã ngừng tim, bác sĩ xác định truyền máu song thai độ 5.

"Hội chứng truyền máu song thai phân cấp độ 1-5, trong đó độ 5 là nặng và nguy hiểm nhất khiến một thai chết, thai còn lại tiên lượng xấu", bác sĩ Khoa giải thích, thêm rằng mất một thai trong ba tháng đầu thai kỳ sẽ không làm suy yếu sự phát triển của thai nhi còn sống. Tuy nhiên, thai chết lưu xảy ra giữa thai kỳ (từ sau 17 tuần tuổi thai) làm tăng nguy cơ thai lưu, thiếu máu bào thai, tổn thương não thai nhi còn lại.

Bác sĩ Lâm Khoa (thứ hai bên phải) phẫu thuật cho thai phụ. Ảnh: Tuệ Diễm

Trường hợp này, bác sĩ quyết định vẫn để thai lưu trong bụng mẹ đồng thời theo dõi chăm sóc thai nhi còn lại đến khi có thể chào đời. Không ngoài dự đoán, ở tuần 20, thai nhi còn lại bị thiếu máu nuôi, thai phụ nhập viện được truyền 13 ml hồng cầu lắng O-, nhóm máu có thể truyền cho tất cả nhóm máu khác. Bác sĩ tiên lượng thai phụ có thể phải truyền máu nhiều lần, cách nhau 2-4 tuần, cho đến khi thai nhi đủ trưởng thành để chào đời với hàng loạt nguy cơ sảy thai, sinh non, vỡ ối sớm...

"Dù khó khăn đau đớn thế nào, chỉ cần có tia hy vọng, tôi cũng quyết giữ con", người mẹ cho hay. Bác sĩ theo dõi sức khỏe thai phụ và con hàng tuần, may mắn thai nhi còn lại phát triển khỏe mạnh không cần truyền máu thêm.

Bác sĩ Trung tâm sơ sinh kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho bé trai ngay tại phòng mổ. Ảnh: Tuệ Diễm

Khi thai được 37 tuần, bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa hội chẩn, quyết định mổ bắt con sớm đồng thời đưa thai lưu ra ngoài. Bé trai chào đời an toàn, không có bất thường não. Ba ngày sau sinh, bé được khám, xét nghiệm sàng lọc bệnh sơ sinh, đánh giá sức khỏe toàn diện và xuất viện.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi