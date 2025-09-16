Cắt u, bảo tồn dạ dày nhờ phát hiện ung thư sớm

TP HCMAnh Trí, 40 tuổi, đau bụng, khó chịu sau ăn, bác sĩ chẩn đoán ung thư dạ dày sớm và nội soi cắt trọn khối u giữ lại dạ dày.

Kết quả nội soi của anh Trí tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho thấy nhiễm vi khuẩn HP, viêm teo niêm mạc dạ dày, chuyển sản ruột ở hang vị - góc bờ cong nhỏ dạ dày.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Bình, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết người bệnh chưa bị viêm loét dạ dày. Song nhờ nội soi có chế độ nhuộm màu điện tử, phóng đại lớn 150 lần giúp bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc bất thường nhỏ nghi ung thư sớm. Kết quả sinh thiết là ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Khối u giới hạn dưới 2 cm, chưa xâm nhập sâu vào lớp dưới niêm thành ống tiêu hóa, mức độ biệt hóa vừa, chưa di căn hạch.

Anh Trí được chỉ định nội soi cắt tách dưới niêm mạc (Endoscopic Submucosal Dissection - ESD). Phương pháp can thiệp tối thiểu, cắt tách khối ung thư dưới niêm mạc qua nội soi đường miệng mà không cần phải phẫu thuật, bảo tồn dạ dày.

Bác sĩ sử dụng dao điện đánh dấu các điểm xung quanh ranh giới của tổn thương, sau đó cắt một đường tròn và bóc tách trọn khối u, gửi xét nghiệm mô bệnh học để đánh giá độ xâm lấn, tình trạng bờ cắt.

Bác sĩ Bình thực hiện cắt tách khối u dưới niêm mạc dạ dày cho anh Trí. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả là ung thư biểu mô tuyến, biệt hóa vừa, u xâm lấn đến lớp đệm của niêm mạc, chưa xâm lấn vùng xung quanh. Người bệnh được triệt căn ung thư, cần theo dõi định kỳ, không cần điều trị phẫu thuật hay hóa xạ trị bổ sung.

Theo bác sĩ Bình, nếu phát hiện chậm hơn, ung thư chuyển sang giai đoạn muộn, anh Trí có thể phải phẫu thuật cắt dạ dày, kết hợp với hóa trị, xạ trị, sử dụng thuốc trúng đích... chi phí tốn kém, chất lượng sống và tiên lượng sống thấp.

ESD là kỹ thuật cao, hiện được thực hiện ở một số bệnh viện lớn có đầy đủ trang thiết bị. Trong quá trình bóc tách, các mạch máu nhỏ có thể bị chảy máu, bác sĩ sẽ xử lý nhanh, dùng kẹp nhiệt hoặc các dụng cụ khác để cầm máu ngay lập tức.

Anh Trí (trái) làm thủ tục xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh tiêu hóa nguy hiểm, với tỷ lệ mắc mới và tử vong cao, có xu hướng trẻ hóa. Bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, khi các tế bào ung thư đã xâm lấn sâu hoặc di căn. Tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư dạ dày phụ thuộc vào giai đoạn phát hiện và điều trị. Bác sĩ Bình cho hay giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm rất cao, có thể đạt trên 90%, tuy nhiên giai đoạn di căn xa (giai đoạn IV), khi ung thư đã di căn đến các cơ quan xa như gan, phổi, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn rất thấp, thường dưới 5%.

Người bệnh nên đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ ung thư. Bác sĩ có thể lấy mẫu mô làm sinh thiết để đưa ra kết luận chính xác bản chất của khối u và đưa ra hướng xử lý kịp thời.

Quyên Phan