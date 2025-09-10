Triệt căn ung thư dạ dày nhờ phát hiện sớm

TP HCMBà Hương, 69 tuổi, phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm, được bác sĩ phẫu thuật triệt căn và xuất viện một giờ sau mổ.

Bà Hương không có triệu chứng bất thường hay bệnh lý nền, tiền sử gia đình không mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa. Bác sĩ nội soi dạ dày phát hiện niêm mạc dạ dày viêm teo, thân vị phía bờ cong nhỏ có tổn thương dạng lõm, kích thước 0,8 cm, thay đổi cấu trúc bề mặt và mạch máu. Kết quả sinh thiết mẫu mô xác định viêm teo niêm mạc dạ dày mạn tính mức độ nhẹ kèm ung thư dạ dày tuyến lan tỏa với tế bào nhẫn, giai đoạn sớm (tế bào nhẫn thường có xu hướng phát triển nhanh và xâm lấn mạnh). Lúc này, tế bào ung thư mới xâm nhập đến lớp niêm mạc của thành dạ dày, chưa xâm lấn mạch máu, dây thần kinh hay các cơ quan lân cận.

Ngày 10/9, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu Hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ung thư tuyến lan tỏa ở giai đoạn sớm rất khó phát hiện. Lý do tế bào ung thư không tạo thành khối u hay cục riêng biệt mà lan tỏa thâm nhiễm, lan rộng làm cứng dày thành ống tiêu hóa.

Bác sĩ chỉ định nội soi cắt trọn tổn thương bằng kỹ thuật cắt hớt dưới niêm mạc qua nội soi. Theo bác sĩ Hùng, cắt tách tổn thương dưới niêm mạc chỉ thực hiện với ung thư giai đoạn sớm hay kích thước khối u dưới 2 cm, tế bào ung thư mới xâm nhập đến lớp niêm mạc, chưa xâm lấn và di căn hạch. Quá trình bóc tách cần đảm bảo toàn bộ tổn thương được lấy ra khỏi lớp cơ bên dưới mà không làm thủng ống tiêu hóa.

Bác sĩ Minh Hùng (phải) nội soi dạ dày cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi người bệnh được gây mê toàn thân, bác sĩ đưa ống soi mềm vào ống tiêu hóa qua đường miệng, tìm và đánh dấu vị trí quanh tổn thương. Sau đó, bác sĩ cắt bóc tách bên dưới lớp niêm mạc và cắt theo chu vi tổn thương. Sau thủ thuật, bà Hương không có cảm giác đau, xuất viện sau hơn một giờ. Tế bào ung thư còn giới hạn trong niêm mạc, diện cắt an toàn nên bà Hương không cần điều trị bổ sung, duy trì khám sức khỏe định kỳ để theo dõi.

Bác sĩ Hùng cho biết phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm là yếu tố giúp tăng cao hiệu quả điều trị, nâng tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên đến 90% hoặc triệt căn. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện ung thư sớm ở Việt Nam còn rất thấp, đa phần người bệnh được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, khi các triệu chứng biểu hiện rõ ràng.

Ở giai đoạn muộn, quá trình điều trị phức tạp, người bệnh phải phẫu thuật cắt dạ dày, nạo vét hạch, hóa trị, xạ trị, dùng thuốc điều trị đích hoặc liệu pháp miễn dịch, tiên lượng sống sót giảm. Bác sĩ Hùng khuyến cáo mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, có thể phát hiện bệnh sớm.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi