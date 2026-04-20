Cắt tử cung dự phòng ung thư

TP HCMChị Hồng, 45 tuổi, bị tổn thương cổ tử cung nặng kèm nhiễm HPV type 18 nguy cơ cao ung thư, được bác sĩ cắt tử cung nhằm dự phòng ung thư.

Sau một năm khoét chóp cổ tử cung, tổn thương có dấu hiệu lan rộng, chị Hồng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, đánh giá tổn thương tiền ung thư tiến triển. Chị Hồng đã sinh hai con nên bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần kèm hai vòi trứng phòng ngừa ung thư, bảo tồn hai buồng trứng giữ lại chức năng nội tiết.

Êkíp phẫu thuật ghi nhận ổ bụng bệnh nhân sạch, không có dấu hiệu tổn thương hay di căn, tử cung tăng kích thước so với cấu trúc giải phẫu, tế bào tổn thương chưa xâm lấn cơ quan lân cận.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương tiền ung thư. Chị Hồng không cần điều trị bổ sung, chỉ theo dõi định kỳ.

Bác sĩ Lụa (thứ hai bên trái) và êkíp mổ nội soi cắt tử cung cho chị Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư cổ tử cung thường tiến triển âm thầm. Khi phát hiện muộn, nhiều trường hợp đã ở giai đoạn xâm lấn nên quá trình điều trị phức tạp, hiệu quả giảm. Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam có khoảng 4.600 ca mắc mới ung thư cổ tử cung và hơn 2.500 ca tử vong.

Bác sĩ Lụa cho hay ung thư cổ tử cung liên quan chủ yếu đến HPV, trong đó type 16 và 18 chiếm hầu hết. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tiêm vaccine HPV, tầm soát định kỳ bằng Pap smear hoặc xét nghiệm HPV từ sau 30 tuổi. Bệnh nhân đã điều trị hoặc đang theo dõi tổn thương cổ tử cung cần tái khám định kỳ để phát hiện nguy cơ tiến triển, tái phát, can thiệp kịp thời.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi