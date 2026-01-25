Cắt ruột non có ảnh hưởng sức khỏe?

Ruột người dài bao nhiêu mét? Ba tôi bị cắt 30 cm ruột non có ảnh hưởng đến sức khỏe không? (Liên, Đồng Nai)

Trả lời:

Ruột là nơi lưu trữ thức ăn, tại đây enzyme phân hủy, hấp thụ các dưỡng chất vào máu, hỗ trợ tiêu hóa nhiều loại thức ăn khác nhau. Ruột người trung bình dài trung bình 7-8 m, chiều dài ruột có sự chênh lệch nhất định ở mỗi người tùy vào chiều cao, cân nặng, yếu tố di truyền, tuổi tác...

Mỗi đoạn ruột có kích thước, chức năng khác nhau. Trong đó, ruột non bắt đầu từ môn vị dạ dày và kết thúc ở van hồi manh tràng (điểm tiếp nối với ruột già), giữ vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng, nước từ thức ăn đã tiêu hóa. Khoảng 90% quá trình hấp thụ thức ăn được diễn ra ở ruột non. Đoạn ruột này có thể dài khoảng 3-5 m, trong đó hồi tràng là đoạn dài nhất và tá tràng là đoạn ngắn nhất của ruột non.

Ruột già kéo dài từ cuối ruột non đến hậu môn, có vai trò hấp thụ nước, chất điện giải và các dưỡng chất chưa được hấp thụ tại ruột non. Ruột già sản xuất vitamin K, dài khoảng 1,5-1,8 m, đại tràng ngang là phần dài nhất của ruột già.

Bác sĩ Anh Đức khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ba bạn mắc bệnh lý, phải cắt bỏ 30 cm ruột non trong tổng chiều dài hơn 6 m là tỷ lệ rất nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến dinh dưỡng lâu dài. Tuy nhiên, ba bạn có thể gặp một số vấn đề như rối loạn tiêu hóa tạm thời trong vài tuần đầu sau mổ, tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng do ruột chưa kịp thích nghi với chiều dài mới và các thay đổi hệ vi sinh vật.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần chia nhỏ bữa ăn, 5-6 bữa mỗi ngày để giảm tải cho đoạn ruột mới nối. Nên ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, ưu tiên đồ luộc, súp, cháo, tránh đồ chiên xào, cay nóng hoặc quá nhiều chất xơ thô. Người bệnh cần tái khám định kỳ để bác sĩ kiểm tra vết nối ruột, tránh tình trạng thiếu hụt vi chất.

ThS.BS.CKI Nguyễn Anh Đức

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM