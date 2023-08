Cân bằng nội tiết tố cho phái đẹp tuổi 40

Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên giúp điều hòa hormone nữ, phòng ngừa rối loạn nội tiết tố ở tuổi 40.

Mất cân bằng nội tiết tố có thể xảy ra ở phụ nữ từ tuổi 40. Tình trạng này có thể gây mệt mỏi, tăng giảm cân, yếu cơ, đổ mồ hôi, đi tiểu thường xuyên, khô da, trầm cảm. Phái đẹp nên duy trì thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe, sinh lý nữ.

Ngủ đủ giấc

Người trưởng thành cần ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Nếu ngủ không ngon hoặc khó ngủ, phụ nữ cũng nên duy trì lịch trình ngủ nhất quán, tránh ăn quá no trước khi lên giường, hạn chế đồ uống chứa caffeine. Không sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, không gian sống giữ sạch sẽ, thoáng mát.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng mạn tính ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, tăng nguy cơ mất cân bằng hormone. Phương pháp giảm căng thẳng gồm tập thở sâu, thiền, ngâm mình trong bồn nước ấm, thực hiện các hoạt động yêu thích. Phái đẹp cũng nên ưu tiên chăm sóc bản thân, tạo môi trường sống tích cực để kiểm soát mức độ căng thẳng tốt hơn.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên thúc đẩy sự cân bằng nội tiết tố, điều chỉnh quá trình sản xuất hormone, cải thiện độ nhạy insulin và thúc đẩy sức khỏe tổng thể. Sự kết hợp giữa bài tập tim mạch (aerobic, đi bộ, yoga), rèn luyện thể chất (cử tạ, chạy bộ nhanh, chống đẩy, squat) tạo cho phái đẹp thói quen vận động.

Tập thể dục thường xuyên giúp giữ cân nặng phù hợp. Ảnh: Freepik

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, sinh lý. Phụ nữ độ tuổi 40 ăn nhiều rau củ quả, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Thực phẩm giàu phytoestrogen như đậu nành, hạt lanh, các loại đậu giúp nữ giới cân bằng hàm lượng estrogen.

Duy trì cân nặng hợp lý

Phụ nữ trung niên dễ béo phì do chất béo dư thừa tích tụ. Chúng có thể làm tăng mức estrogen đột ngột, ảnh hưởng đến progesterone và estrogen, làm mất cân bằng nội tiết tố.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Ruột đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất estrogen. Sức khỏe đường ruột kém dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến lượng estrogen thấp và mất cân bằng nội tiết tố như tăng cân, lạc nội mạc tử cung... Nữ giới ưu tiên thực phẩm chứa lợi khuẩn như sữa chua, bổ sung chất xơ từ trái cây, rau quả.

Cơ thể thay đổi theo thời gian kéo theo sự tăng, giảm nội tiết tố. Các tuyến nội tiết hoạt động kém cũng ảnh hưởng đến cân bằng hormone. Phụ nữ từ tuổi 40 nên theo dõi, nếu nhận thấy tâm trạng, chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, rối loạn giấc ngủ thường xuyên cần đi khám.

