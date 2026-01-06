Cách tự nhiên hỗ trợ điều trị viêm gan C

Ăn quả mọng, các loại hạt, protein nạc, vận động đều đặn và uống đủ nước hỗ trợ hệ miễn dịch, kiểm soát triệu chứng viêm gan C.

Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn không thể chữa khỏi viêm gan C nhưng có thể hỗ trợ chức năng gan và cơ thể. Người bệnh nên ưu tiên chế độ ăn Địa Trung Hải, bao gồm rau củ tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cá, dầu ô liu, một số sản phẩm từ sữa, trứng và gia cầm. Nên chế biến thức ăn đơn giản như luộc hoặc hấp để giữ dưỡng chất.

Chế độ ăn này cung cấp axit béo omega-3 giúp chống viêm, giảm nguy cơ hình thành mô sẹo trong gan. Trái cây mọng nước và các loại hạt chứa polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe gan. Ngược lại, người bệnh nên hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ ngọt, vì chúng dễ gây rối loạn chuyển hóa, tích tụ mỡ thừa trong gan, làm tăng tổn thương. Tránh thực phẩm nhiều chất béo, muối, đường, nhất là đường fructose vì dễ tích tụ mỡ và gây hại cho gan.

Ưu tiên protein nạc từ tôm có lợi cho gan. Ảnh: Bùi Thủy

Bài tập vận động

Ngoài dùng thuốc kháng virus theo chỉ định, người bệnh nên vận động thường xuyên để hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Các bài tập như đi bộ, bơi lội giúp duy trì chức năng gan, giảm mỡ thừa trong gan, cải thiện thành phần cơ thể, điều hòa đường huyết, huyết áp và lipid máu.

Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng

Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài làm suy giảm hệ miễn dịch. Ngủ đủ giấc, kết hợp các hoạt động giảm căng thẳng như đọc sách, nghe nhạc, thiền hay yoga, giúp thuốc kháng virus phát huy hiệu quả tốt hơn và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng.

Liệu pháp tâm lý

Các liệu pháp kết hợp tâm trí - cơ thể như thiền, yoga, châm cứu có thể giảm căng thẳng, thúc đẩy quá trình phục hồi trong điều trị viêm gan C.

Tránh rượu bia và thuốc lá

Người bệnh không nên hút thuốc hoặc uống rượu, vì chúng làm tăng gánh nặng cho gan, thúc đẩy viêm, tiến triển xơ gan, ung thư gan và cản trở hiệu quả điều trị. Rượu và thuốc lá chứa nhiều chất độc, gây stress oxy hóa, làm suy yếu chức năng gan vốn đã bị virus tấn công.

Hỗ trợ tiêu hóa

Người bệnh có thể sử dụng men vi sinh theo hướng dẫn của bác sĩ để hỗ trợ tiêu hóa, giảm áp lực cho gan. Không tự ý dùng thuốc hoặc thực phẩm bổ sung khi chưa có chỉ định, vì có thể gây hại cho gan và sức khỏe tổng thể.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)