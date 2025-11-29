Cách ngăn đường huyết tăng vào ban đêm

Ăn tối khoa học, thư giãn để kiểm soát căng thẳng, kiểm soát bệnh lý nền, hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Đi ngủ khi lượng đường trong máu cao có thể gây khó chịu, tiểu đêm, dẫn đến mất ngủ, trằn trọc suốt đêm. Để ngăn lượng đường trong máu thay đổi đột ngột, người tiểu đường cần duy trì thói quen lành mạnh như tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học vào ban ngày. Một số mẹo dưới đây cũng góp phần giảm nguy cơ tăng đường huyết ban đêm.

Điều chỉnh bữa tối

Bữa tối hoặc bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ chứa nhiều carbohydrate (carbs) dễ làm đường huyết tăng vọt. Người tiểu đường nên hạn chế món ăn giàu tinh bột hoặc nhiều đường vào cuối ngày để tránh lượng đường trong máu cao vào ban đêm và buổi sáng. Nên ăn lượng nhỏ, tránh ăn quá no vào cuối ngày.

Ưu tiên món ăn giàu protein như trứng, ức gà, cá béo và các loại rau xanh cho bữa tối. Kết hợp protein, chất béo lành mạnh và một lượng carbs nhỏ.

Một nắm hạt: Một nắm các loại hạt hỗn hợp không ướp muối chứa khoảng 23 g protein, 79 g chất béo, 32 g carbs và 10,5 g chất xơ.

Ức gà giàu protein nạc, không ảnh hưởng đến đường huyết. Ảnh: Bùi Thủy

Một quả táo và bơ đậu phộng: Một quả táo 100 g (hoặc hơn một nửa quả táo cỡ trung bình) chứa khoảng 0,4 g protein, 14 g carbs, không có chất béo và 2 g chất xơ. Một thìa bơ đậu phộng chứa khoảng 3,6 g protein, 8 g chất béo lành mạnh và 0,8 g chất xơ.

Sữa chua Hy Lạp: 100 g sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không béo chứa khoảng 3 g đường, 10 g protein, ít hơn nửa g chất béo, không ảnh hưởng đến đường huyết sau ăn.

Kiểm soát bệnh tật hoặc chấn thương

Chấn thương có thể kích hoạt phản ứng tăng chuyển hóa (tăng tốc độ trao đổi chất) dẫn đến lượng đường trong máu cao. Người bệnh nên sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, dùng một số mẹo giảm đau như chườm đá hoặc chườm nóng, nghỉ ngơi để kiểm soát viêm, từ đó ổn định đường huyết.

Tập thể dục

Tập thể dục giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, nếu lười vận động, lượng đường trong máu khó được kiểm soát. Duy trì vận động 30-50 phút mỗi ngày, vào buổi tối sau bữa ăn nên đi bộ nhẹ nhàng nhằm hỗ trợ đốt calo, giảm mỡ.

Thư giãn

Căng thẳng làm tăng nồng độ hormone cortisol, ảnh hưởng đến độ nhạy insulin. Điều này khiến glucose không thể đi vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Kết quả là glucose tích tụ trong máu, dẫn đến lượng đường trong máu cao. Người bị căng thẳng cũng có thể ăn quá nhiều đồ ngọt hoặc có những thói quen ăn uống không lành mạnh khác, làm tăng đường huyết.

Để giảm căng thẳng, người bệnh nên ưu tiên các hoạt động thư giãn vào buổi tối như đọc sách, nghe nhạc, thiền, yoga, trò chuyện cùng bạn bè. Một số bài tập thở, vận động nhẹ như đi dạo cũng làm dịu não bộ, bớt căng thẳng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)