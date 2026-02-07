Cách hạn chế đau nhức khớp cuối năm

Phân bổ hợp lý hoạt động trong ngày, giữ tư thế đúng khi ngồi, mang vác và di chuyển, kết hợp giãn cơ giúp kiểm soát các cơn đau nhức xương khớp.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vào dịp cuối năm, gần Tết, mọi người dễ gặp tình trạng đau lưng, mỏi gối, cứng cổ vai gáy hoặc đau âm ỉ quanh khớp. Nguyên nhân thường do nhiều yếu tố kết hợp như việc tăng tải đột ngột lên các khớp khi dọn dẹp nhà cửa, mang vác đồ đạc, xách hành lý, di chuyển đường dài cho đến ngồi lâu khi đi xe, đi họp.... Chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng thay đổi bất thường do lịch trình bận rộn cuối năm.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo mọi người cần lưu ý khi thực hiện những thói quen sinh hoạt dưới đây để kiểm soát tình trạng đau nhức xương khớp cuối năm.

Phân bổ hợp lý hoạt động trong ngày

Không nên dồn việc dọn dẹp hay mang vác nặng vào một thời điểm. Nên chia nhỏ công việc, xen kẽ thời gian nghỉ để cơ - khớp được hồi phục.

Giữ tư thế đúng khi ngồi, mang vác và di chuyển

Hạn chế ngồi xổm và ngồi ở một tư thế quá lâu. Sau mỗi 30-45 phút, nên đứng dậy, xoay cổ - vai, vươn người hoặc đi lại nhẹ nhàng để giảm cứng khớp, cải thiện lưu thông máu. Khi bốc vác đồ, nên hạ thấp trọng tâm, gập gối thay vì cúi lưng. Hạn chế mang đồ nặng bằng một tay hoặc đeo túi lệch một bên vai vì dễ làm cột sống xoay và lệch trục. Nên chia nhỏ đồ, mang đều hai tay và ưu tiên sử dụng vali kéo, xe đẩy để giảm tải cho khớp.

Tránh cúi gập hoặc xoay người đột ngột khi bưng bê đồ nặng. Nên dùng các dụng cụ hỗ trợ khi dọn dẹp nhà cửa như cây lau nhà cán dài để không phải cúi người, dụng cụ mở nắp chai lọ giảm lực lên tay...

Chọn giày dép phù hợp

Di chuyển nhiều nhưng mang giày cao gót, đế cứng hoặc quá chật làm tăng áp lực lên khớp gối, cổ chân và cột sống. Nên chọn giày, dép mềm, đế có độ đàn hồi, vừa chân giúp giảm sốc khi bước đi và bảo vệ khớp.

Di chuyển, mang vác nặng không đúng tư thế có thể làm hệ xương khớp quá tải. Ảnh được tạo bởi AI

Giãn cơ và vận động nhẹ thường xuyên

Duy trì vận động mức độ vừa phải như đi bộ, đạp xe nhẹ để giữ độ linh hoạt và giảm cứng khớp. Thường xuyên thực hiện các động tác xoay cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối... giúp khớp linh hoạt hơn và giảm nguy cơ căng cơ bất ngờ trong lúc di chuyển hoặc bưng bê đồ đạc.

Uống đủ nước

Nước là thành phần chính của dịch khớp. Thiếu nước có thể làm tăng tình trạng viêm và giảm lượng dịch khớp có vai trò đệm cho khớp, dẫn đến đau, sưng và cứng khớp. Uống đủ lượng nước mỗi ngày, nhất là khi vận động và di chuyển nhiều, giúp duy trì lượng dịch khớp ổn định, bôi trơn hệ thống xương khớp, nuôi dưỡng sụn.

Giữ ấm cơ thể

Nhiệt độ xuống thấp là một trong những nguyên nhân làm bùng phát các đợt đau nhức khớp cuối năm. Nhiệt độ trên các phương tiện giao thông công cộng như xe khách, máy bay, tàu hỏa... thường khá thấp và không thể điều chỉnh. Người bệnh nên giữ ấm cơ thể, nhất là vùng khớp dễ bị thoái hóa như cổ, lưng, gối, bàn tay, ngón tay... để giảm cứng khớp và hạn chế đau, đặc biệt vào sáng sớm.

Bác sĩ Tiến lưu ý bên cạnh điều chỉnh thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng, nên hỗ trợ xương khớp từ bên trong, nhất là với người trung niên, người có tiền sử bệnh khớp hoặc phải vận động nhiều.

Một số dưỡng chất có thể bổ sung cho cơ thể gồm bộ đôi tinh chất Collagen type II không biến tính và Collagen peptide thủy phân, Eggshell membrane (màng vỏ trứng), Chondroitin sulfate, Turmeric root (tinh chất nghệ)... Những thành phần này hỗ trợ giảm cơn đau nhức khớp, tham gia vào quá trình nuôi dưỡng, tái tạo sụn khớp, duy trì sự linh hoạt của các khớp khi sử dụng thường xuyên. Nếu đau khớp kéo dài nhiều ngày, đau tăng dần, hạn chế vận động, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Đình Diệu