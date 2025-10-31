Vì sao đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi?

Các yếu tố như áp suất, độ ẩm hay nhiệt độ thay đổi khi sang mùa thu ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và dịch khớp khiến xương khớp dễ đau nhức.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thời tiết có thể tác động và làm trầm trọng một số triệu chứng ở người mắc bệnh khớp.

Áp suất khí quyển giảm xuống thấp làm thay đổi áp lực lên các khớp và mô mềm, gây đau nhức âm ỉ. Ở người mắc các bệnh lý về cơ xương khớp, các thụ cảm thể đau sẽ khuếch đại lên, khiến người bệnh cảm thấy đau nhiều hơn. Người bệnh khớp, nhất là người cao tuổi, thường cảm nhận rõ sự đau nhức khi trời trở lạnh.

Thay đổi thời tiết kéo theo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất thay đổi dễ dẫn đến đau khớp. Ảnh được tạo bởi AI

Độ ẩm tác động đến mức độ đau ở người bệnh khớp, nhất là viêm khớp. Sự giãn nở - co lại của cơ và dây chằng do độ ẩm thay đổi làm cảm giác đau nhức tăng rõ rệt. Thời tiết ẩm ướt khiến mọi người ít vận động, càng làm khớp ngày càng kém linh hoạt và triệu chứng đau càng tăng nặng hơn.

Nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian ngắn, cơ thể tập trung tăng cường năng lượng để duy trì nhiệt độ nên giảm tuần hoàn máu đến khớp, làm khớp kém linh hoạt và cứng khớp. Khi nhiệt độ xuống thấp, các cơ và dây chằng quanh khớp phản ứng bằng cách co lại để giữ ấm, dịch khớp nhớt hoặc đặc hơn, khiến khớp cứng lại và tăng cảm giác đau khi vận động, co duỗi khớp.

Để giảm các cơn đau khớp do thời tiết, bác sĩ Tiến khuyên mọi người duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, vận động thường xuyên, giữ ấm cơ thể... Kết hợp sử dụng các tinh chất thiên nhiên như bộ đôi collagen peptide thủy phân, collagen type 2 không biến tính, eggshell membrane (vỏ màng trứng), turmeric root (tinh chất nghệ)... để hỗ trợ giảm đau, tăng độ bền và dẻo dai cho xương khớp chắc khỏe.

Nếu cơn đau khớp kéo dài hơn một tuần không giảm, hoặc đau kèm các triệu chứng sưng, nóng, đỏ.., người bệnh nên đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nghiêm trọng.

Đình Diệu