Cách giảm tác động của mạng xã hội đến não bộ

Đi bộ để thư giãn đầu óc, học một kỹ năng như chơi nhạc cụ, ngôn ngữ mới giúp não bộ linh hoạt hơn, phòng ngừa suy giảm nhận thức.

Sử dụng thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, máy tính) quá nhiều, đặc biệt trên 8 giờ mỗi ngày, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Ở trẻ em, việc chơi game hay sử dụng nội dung giải trí trong thời gian dài có thể góp phần tăng căng thẳng và giảm tập trung. Các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để thu hút sự chú ý. Song lướt mạng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tập trung và năng suất. Một số thói quen dưới đây có thể giúp hạn chế tác động này.

Giảm thời gian sử dụng

Việc thiết lập giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội có thể góp phần bảo vệ sức khỏe nhận thức. Một cách đơn giản, dễ áp dụng là giới hạn khoảng 30-60 phút mỗi ngày và tắt thông báo trong thời gian nghỉ ngơi để giảm gián đoạn.

Thực hành chánh niệm

Chánh niệm là phương pháp giúp não bộ thư giãn và nghỉ ngơi. Thực hành chánh niệm thường xuyên có thể hỗ trợ cải thiện khả năng tập trung, hạn chế thói quen lướt mạng xã hội hay tiếp nhận nội dung không cần thiết. Tập trung vào hiện tại cũng giúp giảm căng thẳng và nâng cao các chức năng nhận thức, khả năng xử lý thông tin. Một số hoạt động chánh niệm gồm hít thở sâu, đi bộ, thưởng thức món ăn chậm rãi để cảm nhận hương vị hoặc thiền.

Dành 30-60 mỗi ngày để thiền có lợi cho sức khỏe tinh thần. Ảnh được tạo bởi AI

Vận động cơ thể để rèn luyện trí óc

Sử dụng mạng xã hội liên tục có thể góp phần tăng căng thẳng và mệt mỏi tinh thần. Hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ tốt cho cơ thể mà còn hỗ trợ sức khỏe não bộ, tăng lưu lượng máu lên não, cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết, đồng thời cải thiện khả năng thích ứng, giúp tinh thần minh mẫn và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Nên duy trì tập thể dục vừa phải khoảng 150 phút mỗi tuần, tương đương 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày một tuần có lợi cho não.

Đọc sách

Khác với nội dung kỹ thuật số ngắn gọn trên mạng xã hội, đọc sách đòi hỏi sự tập trung cao độ và kích hoạt não bộ tham gia vào các hoạt động nhận thức phức tạp hơn. Dành ít nhất 30 phút đọc sách mỗi ngày giúp cải thiện khả năng tập trung, tăng cường các vùng não liên quan đến ngôn ngữ và trí tưởng tượng.

Tăng cường kết nối xã hội

Sự kết nối giữa người với người, giao tiếp và kết nối trực tiếp tạo nên những mối quan hệ sâu sắc hơn, sự đồng cảm và tạo cơ hội cho những cuộc trò chuyện ý nghĩa, hỗ trợ về mặt cảm xúc. Mối quan hệ xã hội bền chặt có thể cải thiện trí nhớ và ngăn sa sút trí tuệ do tuổi tác cũng như tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

Học một kỹ năng mới

Học một kỹ năng mới như chơi nhạc cụ, học ngôn ngữ hay tham gia lớp học nấu ăn giúp não bộ luôn hoạt động. Việc tiếp thu kiến thức mới kích thích các vùng não, tăng tính dẻo dai của thần kinh, từ đó cải thiện trí nhớ, hỗ trợ phòng ngừa suy giảm nhận thức.

Anh Chi (Theo Health)