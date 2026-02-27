5 món ăn uống có thể làm tăng hormone căng thẳng

Cortisol là hormone thiết yếu giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ miễn dịch. Hormone này tăng khi căng thẳng là bình thường, nhưng kéo dài có thể gây hại sức khỏe.
Đồ chiên rán
Khoai tây chiên, gà rán chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, dễ gây viêm, stress oxy hóa và kích thích cơ thể tiết cortisol. Các món này cũng giàu carbs tinh chế, làm tăng đường huyết, từ đó thúc đẩy cơ thể sản xuất cortisol để cân bằng lại.
Rượu
Đồ uống có cồn làm thay đổi lượng đường trong máu, dẫn đến sản sinh cortisol dư thừa. Người có thói quen uống nhiều rượu thường có mức cortisol cao kéo dài, góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, tăng cân và rối loạn giấc ngủ.
Caffeine
Uống một ly cà phê buổi sáng cung cấp năng lượng để bắt đầu ngày mới, nhưng cũng có thể gây tăng đột biến ngắn hạn nồng độ cortisol, đặc biệt khi tiêu thụ với số lượng. Caffeine trong cà phê là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể làm tăng tiết cortisol, đặc biệt khi uống lúc đói, dùng liều cao hoặc ở người nhạy cảm với caffeine.
Thực phẩm siêu chế biến
Các loại thực phẩm siêu chế biến như đồ ăn vặt đóng gói, bánh quy, ngũ cốc, thức ăn nhanh, chứa nhiều chất bảo quản và chất béo bão hòa, carbs tinh chế. Thường xuyên ăn những thực phẩm này có thể gây viêm, kích hoạt phản ứng miễn dịch, sản sinh cortisol dư thừa.
Đường bổ sung
Đồ ngọt có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì nhưng lại chứa nhiều đường bổ sung ảnh hưởng đến nồng độ cortisol và phản ứng căng thẳng của cơ thể. Đường được tiêu hóa nhanh dễ làm tăng đường huyết. Đồng thời, ăn nhiều thực phẩm chứa đường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột, làm rối loạn hệ vi sinh vật, giảm khả năng điều chỉnh phản ứng căng thẳng của cơ thể.
Anh Chi (Theo Eating Well, WebMD)
Ảnh: Anh Chi