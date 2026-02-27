5 món ăn uống có thể làm tăng hormone căng thẳng

Cortisol là hormone thiết yếu giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ miễn dịch. Hormone này tăng khi căng thẳng là bình thường, nhưng kéo dài có thể gây hại sức khỏe.

Đồ chiên rán

Khoai tây chiên, gà rán chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, dễ gây viêm, stress oxy hóa và kích thích cơ thể tiết cortisol. Các món này cũng giàu carbs tinh chế, làm tăng đường huyết, từ đó thúc đẩy cơ thể sản xuất cortisol để cân bằng lại.