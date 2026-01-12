5 loại trái cây giúp giảm căng thẳng

Trái cây giàu vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa, khoáng chất như kiwi, dứa, lựu, đu đủ hỗ trợ điều hòa hệ thần kinh, giảm mệt mỏi và căng thẳng.

Căng thẳng kéo dài kích hoạt cơ thể tăng tiết cortisol và adrenaline, khiến tim đập nhanh, khó ngủ, giảm tập trung và dễ cáu gắt. Nếu kéo dài, stress còn ảnh hưởng trí nhớ, miễn dịch, sức khỏe tim mạch. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ ăn giàu vi chất, chất chống oxy hóa giúp ổn định dẫn truyền thần kinh, cải thiện tâm trạng, khả năng thích nghi với áp lực.

Kiwi

Kiwi giàu vitamin C và serotonin tự nhiên, hỗ trợ điều hòa giấc ngủ giảm căng thẳng. Vitamin C trong kiwi giúp hạ nồng độ cortisol trong máu, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi, lo âu khi stress kéo dài.

Dứa

Dứa chứa bromelain - enzyme có tác dụng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể thư giãn hơn. Dứa cũng giàu vitamin B1 (thiamine), tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng cho hệ thần kinh, giảm cảm giác căng thẳng, uể oải.

Lựu

Lựu giàu polyphenol và anthocyanin có khả năng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi stress oxy hóa. Mỗi ngày uống khoảng 150-200 ml nước ép lựu nguyên chất hoặc ăn 1/2 quả lựu tươi có thể cải thiện tâm trạng, giảm mệt mỏi tinh thần khi chịu áp lực kéo dài. Ưu tiên lựu tươi hoặc nước ép không thêm đường, tránh dùng quá nhiều vào buổi tối để hạn chế đầy bụng.

Trái cây giàu chất chống oxy hóa giúp ổn định tâm trạng, giảm stress. Ảnh được tạo bởi AI

Đu đủ

Đu đủ cung cấp vitamin B6, folate và vitamin C, các vi chất quan trọng trong tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine. Ăn đu đủ thường xuyên có thể ổn định tâm trạng, hạn chế cáu gắt, rối loạn giấc ngủ do stress.

Anh đào

Anh đào chứa melatonin tự nhiên hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ. Giấc ngủ chất lượng tốt giúp cơ thể phục hồi, giảm căng thẳng, ổn định cảm xúc hiệu quả hơn.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị người thường xuyên căng thẳng, lo âu, mất ngủ, giảm tập trung kéo dài nên đến khám chuyên khoa thần kinh để được đánh giá nguyên nhân và tư vấn phù hợp. Không nên lạm dụng cà phê, nước tăng lực hoặc tự ý dùng thuốc an thần khi chưa có chỉ định.

Để kiểm soát căng thẳng hiệu quả, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, tăng rau xanh, cá béo, các loại hạt, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa. Kết hợp vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và thực hành thư giãn như hít thở sâu, thiền, yoga tốt cho sức khỏe tinh thần. Bổ sung các hoạt chất từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất lên não, giảm triệu chứng đau đầu, mất ngủ và suy giảm trí nhớ.

Trọng Nghĩa