Các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà

Chất tẩy rửa, khói nhang và rác thải có thể phát sinh các chất độc hại, làm ô nhiễm không khí trong môi trường sống.

Khi nhắc đến ô nhiễm không khí, nhiều người thường nghĩ đến giao thông, khói bụi hay chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều vật dụng trong nhà cũng có thể là tác nhân gây hại phổi theo thời gian.

Sản phẩm tẩy rửa gia dụng

Một số loại nước lau nhà, chất khử trùng và chất làm thơm không khí thải ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Chúng có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng và lâu dài làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp. Nguy cơ cao hơn ở những ngôi nhà thông gió kém, nơi VOC tích tụ lâu trong không khí.

Đồ nội thất từ vật liệu tổng hợp

Các vật liệu như ván ép, xốp, chất kết dính phát thải formaldehyde và VOC, tồn tại trong không khí hàng tháng, thậm chí cả năm. Chúng cũng có thể là tác nhân kích ứng mắt, da, đau đầu và các vấn đề hô hấp lâu dài. Nguy cơ sức khỏe càng cao khi các vật dụng này đặt trong phòng kín, thiếu lưu thông không khí.

Nhang, nến thơm

Nhang, nến thơm không rõ nguồn gốc, khi đốt có thể tạo ra những chất gây ô nhiễm như carbon monoxide, benzen và PM2.5. Những hạt nhỏ li ti này có khả năng xâm nhập vào phổi. Tiếp xúc thường xuyên làm trầm trọng thêm hen suyễn, dị ứng, bệnh về đường hô hấp khác.

Đồ đạc lộn xộn

Đồ đạc lộn xộn trong nhà như báo cũ, hộp nhựa không dùng đến không chỉ gây mất mỹ quan mà còn góp phần ô nhiễm không khí trong nhà. Những vật dụng này dễ bám bụi, tạo điều kiện cho nấm mốc, mạt bụi và côn trùng sinh sống, đặc biệt ở những vùng khí hậu ẩm ướt. Các không gian lưu trữ như gác xép, tủ quần áo hay gầm giường có thể trở thành nơi tích tụ nhiều chất gây ô nhiễm nếu không được dọn dẹp thường xuyên.

Để vệ sinh nhà cửa, hãy kết hợp các phương pháp tự nhiên như mở cửa thông gió, trồng cây xanh (lưỡi hổ, lan chi). Đồng thời, sử dụng than hoạt tính, tinh dầu và thực hiện các biện pháp vệ sinh như hút bụi, lau nhà thường xuyên, vệ sinh đồ dùng thú cưng. Với những không gian kín, gia đình cân nhắc sử dụng máy lọc không khí để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)